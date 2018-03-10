По словам известного певца, мирно решить вопрос с промоутером на полуострове не удалось. Сафина заявил, что тот "пригрозил скандалами и отплатой", несмотря на предложение полностью возместить материальные издержки.
Министра культуры возмутил тот факт, что итальянский тенор намерен дать концерты в Крыму. При этом он добавил, что взамен отмененным выступлениям на полуострове певец сможет провести пять концертов в городах Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.