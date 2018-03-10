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    Алессандро Сафина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина. Архивное фото
    В Крыму прокомментировали отмену концертов Сафины
    11:40 25.01.2016
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    Как заявил Дмитрий Полонский, для Алессандро Сафины и Пьера Ришара - "самое главное – это деньги", а история с отменой концертов "пусть остается на их совести".
    Итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина. Архивное фото
    Итальянский тенор Сафина отменил концерты в Крыму
    13:03 22.01.2016
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    По словам известного певца, мирно решить вопрос с промоутером на полуострове не удалось. Сафина заявил, что тот "пригрозил скандалами и отплатой", несмотря на предложение полностью возместить материальные издержки.
    Итальянский тенор Алессандро Сафина. Архивное фото
    Певцу Алессандро Сафина запретят въезд в Украину из-за концертов в Крыму - Кириленко
    14:41 18.01.2016
    858Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Министра культуры возмутил тот факт, что итальянский тенор намерен дать концерты в Крыму. При этом он добавил, что взамен отмененным выступлениям на полуострове певец сможет провести пять концертов в городах Украины.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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