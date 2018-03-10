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Украина в случае сильных холодов и сохранения текущего объема отбора газа из ПХГ уже в конце февраля может оказаться с пустыми хранилищами. Стране в любом случае потребуется увеличить объем импорта газа, в том числе и из России, сказал Алексей Гривач.