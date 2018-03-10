Создание нового оператора газотранспортной системы Украины может стать риском для транзита российского газа в Европу, а также дополнительным аргументом при арбитражном разбирательстве в пользу пренебрежения Украиной своими контрактными обязательствами, считает Алексей Гривач.
Как уточнил замдиректора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, если сохранится уровень текущего отбора, не будет увеличен импорт и будет холодно, объем активного газа в ПХГ закончится в 20-х числах февраля.
Украина в случае сильных холодов и сохранения текущего объема отбора газа из ПХГ уже в конце февраля может оказаться с пустыми хранилищами. Стране в любом случае потребуется увеличить объем импорта газа, в том числе и из России, сказал Алексей Гривач.
Повышение Украиной ставки на транзит российского газа в Европу в очередной раз доказывает ненадежность этой страны как транзитера, считает замдиректора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.