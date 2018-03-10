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    Алексей Гривач

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Поставки газа в ЕС по Opal выгоднее, чем через Украину - эксперт
    18:41 04.08.2017
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    После этого президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение ЕК может создать риск для поставок газа между двумя странами.
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    09:05 06.03.2017
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    Учитывая стоимость транспортировки газа из Свиноустья в Украину, этот газ будет для украинских потребителей даже не золотым, а бриллиантовым, считает эксперт.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Новый оператор ГТС Украины усилит риски транзита газа РФ в Европу - эксперт
    07:10 10.11.2016
    4760Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Создание нового оператора газотранспортной системы Украины может стать риском для транзита российского газа в Европу, а также дополнительным аргументом при арбитражном разбирательстве в пользу пренебрежения Украиной своими контрактными обязательствами, считает Алексей Гривач.
    Денежные купюры и газ
    При сильных холодах газа по реверсу Украине не хватит - эксперт
    16:33 11.01.2016
    313Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Как уточнил замдиректора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, если сохранится уровень текущего отбора, не будет увеличен импорт и будет холодно, объем активного газа в ПХГ закончится в 20-х числах февраля.
    Газовая конфорка
    Холода и текущий отбор газа опустошат ПХГ Украины - эксперт
    14:22 11.01.2016
    1449Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Украина в случае сильных холодов и сохранения текущего объема отбора газа из ПХГ уже в конце февраля может оказаться с пустыми хранилищами. Стране в любом случае потребуется увеличить объем импорта газа, в том числе и из России, сказал Алексей Гривач.
    Газовая компрессорная станция
    Повышение Украиной цены транзита газа из РФ грозит новым кризисом - эксперт
    18:20 31.12.2015
    5128Газ из России: "зимний пакет".
    Повышение Украиной ставки на транзит российского газа в Европу в очередной раз доказывает ненадежность этой страны как транзитера, считает замдиректора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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