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    Алексей Бусаев

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Протест владельцев автокофеев возле здания Киевсовета
    В Ассоциации автокофеен раскритиковали выкуп мест для работы через аукционы
    09:30 25.11.2015
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    Один из основателей общественной организации "Ассоциация мобильных кофеен" Алексей Бусаев отметил, что механизм выкупа места для работы автокофеен через аукцион не отработан до конца, поэтому этот способ предпринимателей не удовлетворяет.
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