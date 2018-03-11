Один из основателей общественной организации "Ассоциация мобильных кофеен" Алексей Бусаев отметил, что механизм выкупа места для работы автокофеен через аукцион не отработан до конца, поэтому этот способ предпринимателей не удовлетворяет.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.