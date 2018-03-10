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    автокофейни

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Протест владельцев автокофеев возле здания Киевсовета
    В Ассоциации автокофеен раскритиковали выкуп мест для работы через аукционы
    09:30 25.11.2015
    124Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Один из основателей общественной организации "Ассоциация мобильных кофеен" Алексей Бусаев отметил, что механизм выкупа места для работы автокофеен через аукцион не отработан до конца, поэтому этот способ предпринимателей не удовлетворяет.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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