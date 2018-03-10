Один из основателей общественной организации "Ассоциация мобильных кофеен" Алексей Бусаев отметил, что механизм выкупа места для работы автокофеен через аукцион не отработан до конца, поэтому этот способ предпринимателей не удовлетворяет.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".