Изменения в закон об очищении власти критикуют, объясняя это якобы их несоответствием рекомендациям Венецианской комиссии, но такая информация неправдива, заявила председатель совета Общественного люстрационного комитета Александра Дрик.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.