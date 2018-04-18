"Нулевое" декларирование ставит крест на борьбе с коррупцией — эксперт

РИА новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта авторства депутатов от БПП Андрея Шиньковича и Геннадия Чекиты, где предлагается легализовать коррупционно полученные доходы, а также освободить чиновников от ответственности за ложь в декларации.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, который проанализировал проекты законов, главная их идея — ввести так называемое добровольное "нулевое" декларирование, что позволит подать тайную декларацию о нелегально полученных доходах или имущество и освободиться от ответственности. Это предлагается в первом законопроекте. Во втором — соответствующие изменения в Налоговый кодекс с определением ставок налога.

В случае принятия этих законопроектов НАБУ придется закрыть все действующие уголовные производства относительно незаконного обогащения топ-чиновников, отмечает Центр противодействия коррупции. В то же время, отмечают в Центре, госорганы должны будут хранить тайну относительно информации, указанной в декларации.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством, все имущество, приобретенное чиновником после апреля 2015 года и не подтвержденное официальным доходом должно быть предметом незаконного обогащения, что влечет за собой уголовную ответственность на срок до 5 лет с конфискацией. Новый законопроект это сделает невозможным, ведь предлагается исключать из-под добровольного декларирования те объекты, по которым будет судебное решение о приобретении, создании или получении в результате коррупционного правонарушения. То есть требуется доказательство того, что имущество приобретено с отката или взятки или же эти средства разворованы путем злоупотребления служебным положением.

То же самое касается "лжи в декларации", что является преступлением. Все чиновники смогут подать еще одну добровольную тайную декларацию, которую можно будет использовать в качестве доказательства, зато она обезопасит от дополнительных объяснений антикоррупционным органам об источниках своих доходов.

Эти законодательные инициативы проанализировала председатель общественной организации "Декларации под контролем" Александра Дрик в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви ставитеся до нульового декларування, чи потрібно вводити таємну декларацію, яка фактично звільнить чиновників від відповідальності?

— Це ж абсолютно очевидні речі. Після двох невдалих спроб ввести нульове декларування від імені депутатів БПП, президент нещодавно сам оголосив про цю так звану амністію. По суті, йдеться як раз про нульову декларацію. А це означає, що його наміри надзвичайно серйозні. І ці законопроекти, які ми побачили, показують, що нічого в намірах не змінилося. Цей законопроект дуже схожий на той, який свого часу розроблявся в податковому комітеті під керівництвом Ніни Южаніної, який, на щастя, так і не був зареєстрований в парламенті. Але по суті ідея та сама — знову фізичні особи, знову те саме майно, яке має зазначатися в декларації, знову дозволяється заплатити мінімальний фіксований податок, знову гарантується безпека від переслідування державою, гарантується безпека від переслідування за це майно тощо. Тобто всі ті положення, які були в нульовій декларації, яка розроблялася в податковому комітеті раніше, ще коли запускалася перша хвиля декларування, вони, по суті, зараз відображені і в цих двох законопроектах. Є абсолютно чітке бажання легалізувати всі незаконні статки набуті чиновниками для того, щоб уникнути будь-якого покарання.

Чому в такому разі законопроекти ініційовані не лідерами фракцій?

— Ймовірно, що це такий собі тест — запускається депутатами для того, щоб подивитися на реакцію, потім підготуватися, так би мовити, розробити контраргументи, і, можливо, вже сам президент буде подавати такий законопроект, як суб'єкт законодавчої ініціативи. Дуже ймовірно, що це як раз той випадок.

Якщо буде дуже сильна реакція проти від громадських активістів, від медіа, він врахує ці зауваження?

— Досвід останніх років, останніх півтора роки зокрема, показує, що ні міжнародний тиск, ні суспільний резонанс, ні заклики притомних навіть народних депутатів чи державних службовців не діють на президента. Більше того, він обіцяє, але потім ці обіцянки не виконує. Це повторювалося не раз. Зокрема, один з найостанніших прикладів зі скасуванням декларування для громадських активістів антикорупційних. Тобто це як раз підтверджує, що у президента надзвичайно серйозні наміри легалізувати всі статки для всіх державних службовців, щоб вони були йому безмежно вдячні за те, що він врятував їх від покарання. І це, з одного боку, підготовка до виборів — це абсолютно очевидно. З іншого боку, це спроба, яка продовжується багато останніх років врятувати від будь-якого покарання себе, своє найближче оточення, своїх союзників тощо.

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Якщо не працює система перевірки декларацій і не працюватиме, можливо, це єдиний спосіб хоч якось зробити так, щоб люди хоч щось заплатили?

— Там ставки починаються від 2,5%. Ви, напевне, жартуєте. Те, що ми не побачимо, що в тих деклараціях, оскільки вони будуть таємні, означає так само і те, що ми ніколи не дізнаємося, чи насправді були заплачені всі ті податки — раз. Друге — це смішно — платити такі смішні податки в країні, де за загальною ставкою люди платять 18-20%, це щонайменше смішно. З іншого боку, вирішення питання ефективної перевірки електронних декларацій полягає в перезавантаженні НАЗК, як органу, який їх перевіряє, і забезпеченні незалежності цього органу і спроможності його ефективно такі перевірки робити. Тому абсолютно в жодному випадку не може бути введення нульової декларації вирішенням цього питання. І якщо хтось починає такі думки озвучувати, значить, в АП дуже добре попрацювали над тим, щоб запускати подібні маніпуляції, таким чином заплутувати людей.

Чому подаються такі законопроекти, і де тут є хоча б якийсь позитив?

— Тут немає позитиву. Президент відверто хоче врятувати себе і своє оточення від покарання. Що може бути в цьому позитивного, я просто не можу зрозуміти. Це не перша спроба і не остання. У президента Порошенка є дуже цікава особливість — він дотискає, додушує за горло, якщо йому потрібно. От він вже з 2015 року намагається протиснути цю нульову декларацію, в нього не виходить. І я вас переконую, що він буде робити все від нього можливе, аби це сталося найближчим часом. Якщо це означає оббріхувати — значить, оббріхувати. Якщо значить маніпулювати — значить маніпулювати. Якщо це означає залишити Україну без грошей, бо я нагадаю, що МВФ, наприклад, дуже жорстко реагували на всі спроби ввести нульову декларацію, і казали, що від цього може залежати і отримання Україною грошей, значить, він піде і на це. Значить, в українців знову буде підвищуватися інфляція, значить, ми будемо жити гірше, але він зробить, він піде на це для того, щоб себе врятувати.

Що робити в такому разі?

— Ми для того зараз з вами це обговорюємо, для того ці заяви, аналізи цих законопроектів і робляться, щоб це не стало, принаймні, точно не в такому вигляді, законом. Коли мова йде про нульове декларування, знову ж таки, дуже багато маніпуляцій на цю тему. Інструмент нульового декларування справді використовується в багатьох країнах світу. Але цей законопроект нічого спільного із виводом бізнесу з тіні не має.

Що буде і що ми зможемо зробити, якщо все ж таки ця ініціатива буде протягнута?

— Нічого ми не зможемо зробити. Це означає, що можна ставити хрест на електронному декларуванні, на НАЗК, на НАБУ, на антикорупційній реформі, всім, в принципі, антикорупційним органам не буде чим займатися. Бо все, що було нажито непосильною працею, так би мовити, а іншими словами — награбовано непосильною працею, все буде легалізоване. Це означає хрест на всій антикорупційній боротьбі.

Ранее политический эксперт Валентин Гладких заявлял, что судя по е-декларациям, складывается впечатление, что в Украине власть альфонсов и приемышей.

А политический эксперт Светлана Кушнир, комментируя декларации чиновников, отметила, что они перестали бояться общественного порицания.