В Минске опять задержали украинца. На этот раз - директора украинского "Завода утяжелителей" Александра Скибу по подозрению в даче взятки. Посольство Украины направило ноту с требованием пояснить, за что задержали украинца.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.