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    Александр Радьков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Флаг Белоруссии
    Белоруссия готова помочь Украине в модернизации экономики
    17:13 22.12.2014
    90Кризис в экономике Украины
    По словам помощника Лукашенко, "можно говорить и о создании совместных предприятий по выпуску промышленной, сельхозтехники, другой продукции, которую можно будет поставлять на территорию Таможенного союза и Евросоюза".
    Александр Радьков в агентстве РИА Новости
    Ростуризм: география полетов в Крым должна быть расширена
    08:35 25.03.2014
    3Присоединение Крыма к РФ
    География полетов в Крым должна быть расширена с помощью прямых рейсов из регионов, стоимость билетов должна снизиться.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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