По словам помощника Лукашенко, "можно говорить и о создании совместных предприятий по выпуску промышленной, сельхозтехники, другой продукции, которую можно будет поставлять на территорию Таможенного союза и Евросоюза".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.