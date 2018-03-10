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    Александр Орлов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Переговоры нормандской четверки в Париже
    Меркель пригласила лидеров "нормандского формата" на ужин - посол РФ
    10:00 11.10.2016
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    Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила троих лидеров "нормандского формата" встретиться за ужином 19 октября в Берлине, сообщил посол России во Франции Александр Орлов.
    Александр Орлов. Архивное фото
    Бывшего замглавы Одесской ОГА Орлова освободили под залог 8 млн грн
    03:36 30.09.2016
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    Как сообщается, Александру Орлову предъявлено новое обвинение в подозрении совершения нового преступления. Областная прокуратура снова обращается в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения с залога на содержание под стражей.
    Александр Орлов
    Депутата Одесского горсовета от "Оппоблока" арестовали на 2 месяца
    19:41 23.09.2016
    462Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    Сообщается, что Приморский районный суд Одессы арестовал подозреваемого экс-заместителя главы Одесской областной государственной администрации Александра Орлова на 2 месяца - до 22 ноября.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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