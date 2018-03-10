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    Александр Кацуба

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Александр Кацуба
    Суд выпустил экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубу из СИЗО
    15:32 15.03.2017
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    По данным СМИ, решение принял Шевченковский районный суд Киева 10 марта. Суд также снял арест с имущества Кацубы и вернул ему украинский и заграничный паспорта.
    Александр Кацуба
    Экс-замглавы "Нафтогаза" Кацуба решил пойти на сделку со следствием - ГПУ
    16:41 21.12.2016
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    Генпрокурор Юрий Луценко отметил, ситуация с вероятностью совершения сделки со следствием будет сложной, так как Кацубе инкриминируется хищение крупной суммы денег.
    Экс-заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Украины Александр Кацуба
    Суд продлил арест экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы
    13:32 03.12.2016
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    На данный момент идет ознакомление стороны защиты с материалами уголовного производства. Адвокат Кацубы подчеркнул, что суд не ограничивал сторону защиты в сроках ознакомления.
    Александр Кацуба
    Прокуратура завершила расследование дела против экс-замглавы "Нафтогаза"
    18:27 21.10.2016
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    Как сообщили в Главной военной прокуратуре, завершено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя председателя "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы.
    Экс-заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Украины Александр Кацуба
    Экс-замглавы "Нафтогаза" Кацуба отказался сотрудничать со следствием
    10:08 15.09.2016
    106Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что привлечь Бойко к ответственности по делу о вышках нельзя, поскольку для возбуждения производства требуется провести оценку реальной стоимость буровых платформ, а они находятся в Крыму.
    Нафтогаз Украины
    Суд в Киеве продлил арест экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы
    02:00 17.08.2016
    37Онищенко: новая партия компромата
    По информации пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, Голосеевский райсуд Киева продлил арест экс-заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы еще на два месяца.
    Заседание суда. Архивное фото
    Апелляционный суд Киева подтвердил арест Кацубы
    21:22 01.07.2016
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    Коллегия судей Апелляционного суда Киева, рассмотрев ходатайство защиты на арест и залог задержанного военной прокуратурой Александра Кацубы, оставила в силе решение Голосеевского суда.
    Суд арестовал экс-замглаву правления Нафтогаза
    ГПУ показала, как суд арестовал экс-замглаву правления "Нафтогаза" 
    12:37 18.06.2016
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    Голосеевский суд в субботу, 18 июня в 06:42 арестовал экс-заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубу, назначив залог в размере 450 млн грн.
    Александр Кацуба
    Суд арестовал экс-замглавы правления "Нафтогаза"
    09:25 18.06.2016
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    Генпрокурор Юрий Луценко поблагодарил прокуроров, "которые не спали 26 часов и судьям". По его словам, "их круглосуточная и принципиальная позиция возрождает веру в справедливость и закон".
    Обнародовано видео задержания экс-замглавы правления Нафтогаза
    Обнародовано видео задержания экс-замглавы правления "Нафтогаза" 
    02:04 18.06.2016
    302Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Генпрокуратура задержала бывшего замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубу по подозрению в присвоении средств компании. Он задержан по двум статьям.
    Генпрокуратура Украины
    ГПУ: задержан экс-заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз"
    19:24 17.06.2016
    218Онищенко: новая партия компромата
    По информации генеральной прокуратуры Украины, экс-заместитель "Нафтогаза" Александр Кацуба причастен к присвоению 449,9 млн грн средств государственного предприятия.
    Сергей Кацуба. Архивное фото
    МВД объявило в розыск скандальных братьев Кацуб
    12:22 09.10.2015
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    Братьев Сергея и Александра Кацубу, которые в разное занимавших должность заместителя главы правления НАК "Нафтогаз", подозревают в злоупотреблении служебным положением
    Сергей Кацуба. Архивное фото
    Скандальные братья Кацубы покинули Украину - СМИ
    16:01 08.10.2015
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    По данным источников, решается вопрос относительно объявления братьев в международный розыск. Следователи подозревают Александра Кацубу в злоупотреблении служебным положением, будучи зампредправления "Нафтогаза".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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