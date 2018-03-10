Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что привлечь Бойко к ответственности по делу о вышках нельзя, поскольку для возбуждения производства требуется провести оценку реальной стоимость буровых платформ, а они находятся в Крыму.
По данным источников, решается вопрос относительно объявления братьев в международный розыск. Следователи подозревают Александра Кацубу в злоупотреблении служебным положением, будучи зампредправления "Нафтогаза".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".