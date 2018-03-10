В Гамбурге завершился финальный бой за титул чемпиона мира по боксу в весовой категории до 75 кг, в котором украинец Александр Хижняк победил Абильхана Аманкула, сообщает официальный сайт соревнований.
Полуфинальные поединки выиграли украинские боксеры Юрий Шестак (на фото), Николай Буценко и Александр Хижняк. В вечерней программе полуфинальных поединков выступят еще двое украинцев: Евгений Барабанов и Виктор Выхрист.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".