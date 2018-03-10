наверх
10.03.201806:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Хижняк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Чемпионский поединок украинского боксера в Гамбурге. Видео
    Чемпионский поединок украинского боксера в Гамбурге 
    23:22 02.09.2017
    684
    В Гамбурге завершился финальный бой за титул чемпиона мира по боксу в весовой категории до 75 кг, в котором украинец Александр Хижняк победил Абильхана Аманкула, сообщает официальный сайт соревнований.
    Украинский боксер Александр Хижняк
    Украинец завоевал титул чемпиона мира по боксу
    22:29 02.09.2017
    341
    Согласно информации НОК Украины, украинский боксер Александр Хижняк провел бой в весовой категории до 75 кг с казахстанским боксером Абильханом Аманкулом.
    Победа украинского боксера Александра Хижняка. Видео
    Зрелищная победа украинского боксера Хижняка на ЧМ в Германии 
    04:57 01.09.2017
    485
    Украинец победил американца Троя Ислея, гарантировав себе "серебро" турнира. В финале 2 августа Александр Хижняк встретится с казахом Абильханом Аманкулом.
    Боксер Юрий Шестак
    Чемпионат Европы по боксу: три украинца пробились в финал
    20:16 23.06.2017
    194
    Полуфинальные поединки выиграли украинские боксеры Юрий Шестак (на фото), Николай Буценко и Александр Хижняк. В вечерней программе полуфинальных поединков выступят еще двое украинцев: Евгений Барабанов и Виктор Выхрист.
    Украинский боксер Александр Хижняк
    Украинский боксер Хижняк досрочно стал чемпионом Европы
    02:15 22.03.2017
    178
    В ФБУ сообщили, что Вследствие полученной травмы в предыдущих поединках белорус Виктор Дзяшкевиш был вынужден сняться с финального поединка соревнований в Бухаресте.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги