В Киеве продолжается суд по делу Геннадия Корбана. Журналистам и депутатам запретили стоять за спиной у прокуроров в ходе судебного заседания, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы спецкор Александр Ивасивка.
Прокурор по делу лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана Александр Голинченко после заседания Печерского районного суда сообщил, что на него напал народный депутат Владимир Парасюк. Кадры конфликта нардепа и прокурора смотрите на видео.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".