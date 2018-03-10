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    Александр Голинченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Геннадий Корбан в суде
    Суд на Корбаном. Что происходит в Печерском суде
    13:22 05.11.2015
    1000Дело Корбана
    В Киеве продолжается суд по делу Геннадия Корбана. Журналистам и депутатам запретили стоять за спиной у прокуроров в ходе судебного заседания, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы спецкор Александр Ивасивка.
    Прокурор Александр Голинченко, который представлял ГПУ на слушаниях в Печерском райсуде Киева по жалобе на задержание Геннадия Корбана
    Ивасивка: прокурор Голинченко из Печерского суда вышел в сопровождении милиции
    17:34 04.11.2015
    403Дело Корбана
    Четыре работника милиции принимают показания народных депутатов Владимира Парасюка и Андрея Лозового, сообщил специальный корреспондент Александр Ивасивка.
    Конфликт Владимир Парасюка и Александра Голинченко
    Парасюк подаст жалобу на прокурора из-за избиения
    17:29 04.11.2015
    1645"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Народный депутат заявил, что ни с кем не дрался, в ином случае "все бы было намного трагичнее". По его словам, он лишь пытался "остановить преступника".
    Депутат Парасюк vs прокурор Голинченко. Видео
    Дело Корбана: депутат Парасюк vs прокурор Голинченко 
    16:37 04.11.2015
    2530"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Прокурор по делу лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана Александр Голинченко после заседания Печерского районного суда сообщил, что на него напал народный депутат Владимир Парасюк. Кадры конфликта нардепа и прокурора смотрите на видео.
    Прокурор Александр Голинченко
    Прокурор по делу Корбана заявил о нападении Парасюка
    16:34 04.11.2015
    2259"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    В свою очередь Парасюк заявил, что также обратится в правоохранительные органы с заявлением о том, что прокурор Александр Голинченко в суде нанес тяжкие телесные повреждения народным депутатам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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