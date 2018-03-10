Народный депутат Верховной Рады пяти созывов Александр Черноволенко в эфире "ГС" заявил, что уволенные ВР судьи могут восстановиться в должности через суд, поскольку голосование проходило с нарушением регламента.
Народный депутат пяти созывов Верховной Рады Александр Черноволенко сказал в эфире "ГС", что из-за нарушений во время голосования за освобождение судей последние имеют основания для обжалования решения депутатов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".