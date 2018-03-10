Издатели дневников идеолога нацизма Йозефа Геббельса могут иметь тайное намерение намекнуть украинской власти, что ей пора воспользоваться опытом идеолога "в последние дни", поскольку дневники относятся к 1945 году, предполагают эксперты.
Президент Украинской ассоциации книгоиздателей Александр Афонин обратился к президенту Петру Порошенко, главе Кабинета министров Арсению Яценюку и главы Министерства образования Сергею Квиту с просьбой отменить соответствующее решение правительства.
Согласно информации, 1 миллион 100 тысяч гривен выделят на оплату 100 квадратных метров выставочных площадей и разработку концепции, дизайна стенда и программы делегации, которая будет представлять Украину на ярмарке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.