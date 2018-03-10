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    Александр Афонин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Продажа книг. Архивное фото
    Украина, наши дни: здравствуй, Геббельс - прощайте, книги из РФ
    15:33 27.01.2017
    1323Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Издатели дневников идеолога нацизма Йозефа Геббельса могут иметь тайное намерение намекнуть украинской власти, что ей пора воспользоваться опытом идеолога "в последние дни", поскольку дневники относятся к 1945 году, предполагают эксперты.
    Продажа печатной продукции
    Афонин: из списка специальностей для вузов выбросили "издательское дело"
    14:44 01.07.2015
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    Президент Украинской ассоциации книгоиздателей Александр Афонин обратился к президенту Петру Порошенко, главе Кабинета министров Арсению Яценюку и главы Министерства образования Сергею Квиту с просьбой отменить соответствующее решение правительства.
    Книги
    На участие Украины во Франкфуртской книжной ярмарке выделили 1 млн грн
    21:44 07.06.2015
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    Согласно информации, 1 миллион 100 тысяч гривен выделят на оплату 100 квадратных метров выставочных площадей и разработку концепции, дизайна стенда и программы делегации, которая будет представлять Украину на ярмарке.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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