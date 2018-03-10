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    ярмарки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Ослик в образе Трампа стал королем праздника в Мексике. Видео
    Ослик в образе Трампа стал королем праздника в Мексике 
    05:31 03.05.2017
    116Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Ежегодная "Ослиная ярмарка" прошла в мексиканском городе Отумба. Так люди отдают должное животным, которые трудятся на фермеров круглый год. По традиции ослов наряжают в красочные костюмы.
    Момент обрушения карусели с людьми на ярмарке в Китае. Видео
    Момент обрушения карусели с людьми на ярмарке в Китае 
    18:36 13.03.2017
    340
    В интернете появилось видео, на котором снят шокирующий момент обрушения карусели на ярмарке в Китае. Гигантская конструкция с подвешенными к ней на цепях креслами, в которых находились люди, падает вниз с большой высоты.
    Порошнко с семьей посетил ярмарку во Львове. Видео
    Порошенко с семьей посетил ярмарку во Львове 
    01:29 08.01.2016
    235
    Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и детьми Евгенией, Александрой и Михаилом посетили ярмарку "Рождественское село", которая работает в центре Львова на площади Рынок и проспекте Свободы.
    Медовый Спас
    В Киеве в выходные пройдет ярмарка "Три Спаса"
    10:56 29.08.2015
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    Согласно информации Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, посетители в течение двух дней смогут приобрести сезонные продукты, овощи и фрукты, хлебобулочные изделия и продукцию пчеловодства.
    Книги
    На участие Украины во Франкфуртской книжной ярмарке выделили 1 млн грн
    21:44 07.06.2015
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    Согласно информации, 1 миллион 100 тысяч гривен выделят на оплату 100 квадратных метров выставочных площадей и разработку концепции, дизайна стенда и программы делегации, которая будет представлять Украину на ярмарке.
    Выставка картин христианских художников на пасхальную тематику
    Выставка-ярмарка в Раде 
    18:27 12.04.2015
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    В Верховной Раде прошла выставка-ярмарка. Здесь были представлены пасхальные куличи и другие праздничные сладости известной пекарни, коллекция патриотической одежды, картины христианских художников на пасхальную тематику и пр.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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