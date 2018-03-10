В интернете появилось видео, на котором снят шокирующий момент обрушения карусели на ярмарке в Китае. Гигантская конструкция с подвешенными к ней на цепях креслами, в которых находились люди, падает вниз с большой высоты.
Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и детьми Евгенией, Александрой и Михаилом посетили ярмарку "Рождественское село", которая работает в центре Львова на площади Рынок и проспекте Свободы.
Согласно информации Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, посетители в течение двух дней смогут приобрести сезонные продукты, овощи и фрукты, хлебобулочные изделия и продукцию пчеловодства.
Согласно информации, 1 миллион 100 тысяч гривен выделят на оплату 100 квадратных метров выставочных площадей и разработку концепции, дизайна стенда и программы делегации, которая будет представлять Украину на ярмарке.
В Верховной Раде прошла выставка-ярмарка. Здесь были представлены пасхальные куличи и другие праздничные сладости известной пекарни, коллекция патриотической одежды, картины христианских художников на пасхальную тематику и пр.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".