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    Рафаэль Рамирес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Игроки Челси. Архивное фото
    Рамирес продлил контракт с "Челси"
    20:22 29.10.2015
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    Рамирес перебрался в "Челси" из португальской "Бенфики" в 2010 году, сумма трансфера составила 22 миллиона евро. Бразильский хавбек в 241 матче за "синих" во всех турнирах забил 33 гола.
    Флаг Венесуэлы
    Президент Венесуэлы снова поменял главу МИД страны
    00:19 27.12.2014
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    "Я назначил доктора Делси Родригес Гомес министром иностранных дел республики, чтобы она продолжила нашу боливарианскую внешнюю политику", - написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.
    Флаг Венесуэлы
    Венесуэла готова ответить на санкции США - МИД
    19:58 19.12.2014
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    Министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес заявил, что его страна предпримет комплекс мер в связи с санкциями США.
    Добыча нефти
    Падение цены на нефть обусловлено геополитикой - МИД Венесуэлы
    08:20 17.12.2014
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    Министр иностранных дел Венесуэлы считает, что против страны ведется "экономическая война" путем попыток дестабилизировать ситуацию.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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