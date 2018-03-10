наверх
10.03.201817:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Высший церковный совет РПЦ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет
    Филарет попросил прощения у Архиерейского собора за раскол в Украине
    19:53 30.11.2017
    1901Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Лидер Киевского патриархата Филарет попросил о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе.
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Патриарх Кирилл призвал настоятелей отказаться от дорогих посохов
    12:19 22.09.2016
    316
    Как уточнил патриарх Кирилл, у настоятелей монастырей должен быть простой монашеский жезл, без всяких украшений и побрякушек, так как никакого он не благословлял превращать игуменские жезлы в патриаршие.
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Высший церковный совет РПЦ призвал верующих в Украине защитить святыни
    13:59 26.02.2014
    46
    Высший церковный совет призвал верующих в Украине встать на защиту храмов и монастырей Русской православной церкви и не допустить посягательств на святыни.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Все теги