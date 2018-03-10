Банковская система Украины понемногу "оживает", но баланс в пользу негативных факторов пока сохраняется. Так, несмотря на снижение оттока депозитов, рассчитывать на восстановление системы кредитования без поддержки государства сейчас не приходится.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.