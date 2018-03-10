Советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире "ГС" заявил, что политика НБУ должна стать более прогнозируемой, а политтехнолог Денис Богуш считает, что отставка Гонтаревой решится в ближайший месяц.
По данным главного редактора журнала Деньги.ua Александра Крамаренко, слухи о том, что для каких-то внутренних инвесторов готовится продажа пакетов акций "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка", тоже не имеют под собой оснований.
Банковская система Украины понемногу "оживает", но баланс в пользу негативных факторов пока сохраняется. Так, несмотря на снижение оттока депозитов, рассчитывать на восстановление системы кредитования без поддержки государства сейчас не приходится.
В стране стремительно сократилось количество банкоматов и платежных терминалов. В то же время, эксперты считают, что украинским банкам нужно развивать направление безналичных расчетов, чтобы не отставать от мировых финансовых тенденций.
Изменения в рейтинге были спровоцированы увеличением рисков Райффайзенбанка, по отношению к доходам и капиталу, из-за ухудшения финансовой обстановки в России, сообщает международное рейтинговое агентство Moody's.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".