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    Райффайзенбанк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    Охрименко: банковская система Украины в стагнации
    09:06 07.08.2017
    577Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Хотя в финотчетности банки показывают прибыль, но от этого количество проблемных кредитов не уменьшается, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
    Алексей Кущ
    Политика НБУ не отвечает потребностям экономики - Кущ
    17:10 28.03.2017
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    Советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире "ГС" заявил, что политика НБУ должна стать более прогнозируемой, а политтехнолог Денис Богуш считает, что отставка Гонтаревой решится в ближайший месяц.
    Отделение Райффайзен Банк Аваль
    Эксперт опроверг выход с украинского рынка "Райффайзен Банк Аваль"
    16:28 25.02.2016
    528
    По данным главного редактора журнала Деньги.ua Александра Крамаренко, слухи о том, что для каких-то внутренних инвесторов готовится продажа пакетов акций "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка", тоже не имеют под собой оснований.
    Банк Райффайзен
    ЕБРР приобретает 30% акций "Райффайзен Банк Аваль"
    18:55 25.11.2015
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    Как сообщили в пресс-службе "Райффайзен Банк Аваль", ЕБРР и RBI примут участие в увеличении капитала первого уровня "Райффайзен Банка Аваль" на 3,15 миллиарда гривен (122 миллиона евро).
    Митинг возле НБУ против коррупции в банковской системе
    В банковской сфере Украины плачевная ситуация – эксперт
    19:17 06.08.2015
    1240Списание госдолга Украины кредиторами
    Банковская система Украины понемногу "оживает", но баланс в пользу негативных факторов пока сохраняется. Так, несмотря на снижение оттока депозитов, рассчитывать на восстановление системы кредитования без поддержки государства сейчас не приходится.
    Снятие наличных денег через банкоматы
    Почему в Украине закрывают банкоматы – комментарий эксперта
    12:41 13.05.2015
    1231Украина - шаг до дефолта
    В стране стремительно сократилось количество банкоматов и платежных терминалов. В то же время, эксперты считают, что украинским банкам нужно развивать направление безналичных расчетов, чтобы не отставать от мировых финансовых тенденций.
    Райффайзен Банк Аваль
    Moody's понизило рейтинг Райффайзенбанка
    21:44 23.12.2014
    119Новые санкции в отношении России.
    Изменения в рейтинге были спровоцированы увеличением рисков Райффайзенбанка, по отношению к доходам и капиталу, из-за ухудшения финансовой обстановки в России, сообщает международное рейтинговое агентство Moody's.
    Банк Райффайзен
    ЕБРР поддержит финансирование в Украине через Райффайзен Банк Аваль
    15:20 22.12.2014
    263Отношение мира к ситуации в Украине
    Европейский банк реконструкции и развития наращивает поддержку украинских экспортеров и импортеров.
    Национальный банк Украины
    Из-за политики НБУ банки сейчас "стоят в жесткой растяжке" – эксперт
    09:31 16.11.2014
    619Кризис в экономике Украины
    Согласно данным НБУ, в прошлом месяце произошел определенный рост остатков по предоставленным банками кредитам юрлицам в национальной валюте.
    Доллар вырос до 48 рублей, евро до 59 рублей
    В городах России вырос спрос на доллары и евро, но банки справляются
    04:11 08.11.2014
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    В банках предупреждают, что крупные суммы лучше заказывать заранее, хотя бы за день - правда, такие рекомендации они давали и раньше, независимо от изменений курсов валют.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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