наверх
10.03.201819:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Креди Агриколь Банк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Митинг возле НБУ против коррупции в банковской системе
    В банковской сфере Украины плачевная ситуация – эксперт
    19:17 06.08.2015
    1240Списание госдолга Украины кредиторами
    Банковская система Украины понемногу "оживает", но баланс в пользу негативных факторов пока сохраняется. Так, несмотря на снижение оттока депозитов, рассчитывать на восстановление системы кредитования без поддержки государства сейчас не приходится.
    Альфа-Банк
    Fitch подтвердило рейтинги четырех украинских "дочек" иностранных банков
    06:45 20.06.2015
    1799Украина - шаг до дефолта
    Рейтинги устойчивости всех шести банков включают высокое давление на их кредитоспособность из-за плохих условий ведения бизнеса - усиливающейся рецессией, резким обесценением гривны.
    Доллары
    Еще три украинских банка прекратили деятельность в Крыму
    11:59 26.11.2014
    61Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Центробанк России утверждает, что решение о прекращении деятельности подразделений украинских банков продиктовано исключительно задачами защиты интересов вкладчиков и клиентов.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги

    Организации