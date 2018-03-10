Банковская система Украины понемногу "оживает", но баланс в пользу негативных факторов пока сохраняется. Так, несмотря на снижение оттока депозитов, рассчитывать на восстановление системы кредитования без поддержки государства сейчас не приходится.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".