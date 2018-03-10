Несмотря на решение суда о запрете для НБУ на ликвидацию "Укргазпромбанка", реальные причины для введения администрации в данное финучреждение есть, поэтому следует ожидать дальнейших судебных разбирательств, считает аналитик Григорий Перерва.
Заплатив символическую цену за неплатежеспособный банк "Укргазпромбанк", компания из ОАЭ приобрела возможность с нуля начать банковский бизнес в Украине. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Александр Савченко.
Договор купли-продажи 100% акций финансового учреждения был подписан 7 августа. Согласно информации, опубликованной на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, покупатель - Primestar Energy FZE.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".