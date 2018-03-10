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    Укргазпромбанк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Национальный банк Украины
    Эксперт объяснил, почему суд запретил НБУ ликвидировать "Укргазпромбанк"
    04:57 08.10.2015
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    Хозяйственный суд города Киева одобрил запрет Нацбанку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц принимать решения о ликвидации "Укргазпромбанка" или отзывать его банковскую лицензию.
    Филиал Укргазпромбанка. Архивное фото
    Ситуация вокруг "Укргазпромбанка": вкладчикам рано расслабляться
    14:44 07.10.2015
    339Экономический кризис
    Несмотря на решение суда о запрете для НБУ на ликвидацию "Укргазпромбанка", реальные причины для введения администрации в данное финучреждение есть, поэтому следует ожидать дальнейших судебных разбирательств, считает аналитик Григорий Перерва.
    Филиал Укргазпромбанка. Архивное фото
    Арабы купилы "Укргазпромбанк" за бесценок — Савченко
    07:03 13.08.2015
    644Экономический кризис
    Заплатив символическую цену за неплатежеспособный банк "Укргазпромбанк", компания из ОАЭ приобрела возможность с нуля начать банковский бизнес в Украине. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Александр Савченко.
    Доллары США
    ​Компания из ОАЭ купила неплатежеспособный "Укргазпромбанк"
    10:44 11.08.2015
    644Экономический кризис
    Договор купли-продажи 100% акций финансового учреждения был подписан 7 августа. Согласно информации, опубликованной на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, покупатель - Primestar Energy FZE.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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