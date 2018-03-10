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    УГКЦ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Благовещенский храм в Коломые
    УПЦ обвинила представителей УГКЦ в захвате храма в Коломые
    05:24 19.10.2017
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    По данным УПЦ, представители УГКЦ срезали замки в Свято-Благовещенском храме в Коломые, и на следующий день там прошла служба греко-католической церкви.
    Торжественное богослужение. Архивное фото
    Униаты готовы к диалогу с Московским патриархатом – священник
    15:11 17.08.2017
    213Избрание митрополита Онуфрия главой УПЦ МП
    По словам генерального секретаря Конференции католических епископов России священника Игоря Ковалевского, представители Украинской греко-католической церкви готовы к конструктивному диалогу с Русской православной церковью.
    Служба безопасности Украины СБУ
    СБУ по делу о терроризме изъяла серверы с сайтами УГКЦ
    18:02 23.03.2016
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    По словам директора "АйТи-Сферы" Виталия Ковалишина, компания на волонтерских началах осуществляла техническое сопровождение сервера, на котором размещались все сайты УГКЦ.
    Папа Франциск встретился с представителями УГКЦ
    Папа Франциск встретился с представителями УГКЦ
    21:50 05.03.2016
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    Согласно информации, проведение заседаний Постоянного Синода в Риме и встреча со Святейшим Отцом были запланированы в контексте годовщины 70-летия Львовского псевдособора в 1946 году.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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