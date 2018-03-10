Тимошенко прилетела в Берлин из Дублина, где она принимала участие в съезде Европейской народной партии. Самолет с Тимошенко приземлился в берлинском аэропорту Шенефельд, где экс-премьера уже ждал автомобиль скорой помощи.
По мнению харьковских врачей, затянувшееся пребывание в больнице свидетельствует либо о "неэффективности назначений" немецких медиков, либо об "умышленном затягивании лечения по политическим или иным мотивам".
Врачи немецкой клиники Шарите выступили с резкой критикой обнародования видеозаписей, в которых фигурирует отбывающая наказание экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, заявил защитник экс-премьера Сергей Власенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".