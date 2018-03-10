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    Шарите

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Юлия Тимошенко выступает на Майдане в Киеве
    Тимошенко прибыла в Германию на лечение
    10:57 08.03.2014
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    Тимошенко прилетела в Берлин из Дублина, где она принимала участие в съезде Европейской народной партии. Самолет с Тимошенко приземлился в берлинском аэропорту Шенефельд, где экс-премьера уже ждал автомобиль скорой помощи.
    Юлия Тимошенко прибыла в Киев
    Тимошенко поедет лечиться в Германию в марте
    16:13 25.02.2014
    20Освобождение Тимошенко
    Юлия Тимошенко начнет лечение в берлинской клинке "Шарите" после съезда Европейской народной партии, который состоится в Дублине в начале марта, сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.
    Юлия Тимошенко демонстрирует синяки на теле, архивное фото
    Немецкая клиника "Шарите" подтверждает готовность лечить Тимошенко
    18:14 17.10.2013
    29Состояние здоровья Тимошенко
    "Мы придерживаемся своего предложения. И мы будем оказывать Юлии Тимошенко медицинскую помощь, если она сюда сможет приехать", - сказала представительница "Шарите".
    Юлия Тимошенко
    В Берлине готовят палату для лечения Тимошенко, пишут СМИ
    20:46 03.09.2013
    11Состояние здоровья Тимошенко
    По их данным, палату для Тимошенко готовят в специальном центре клиники "Шарите" в берлинском районе Тегель, где лечат в том числе известных пациентов.
    Юлия Тимошенко
    Немецкие врачи в четверг посетят Тимошенко в харьковской больнице
    12:16 28.02.2013
    1Состояние здоровья Тимошенко
    Лечащие врачи осужденной экс-премьер Украины Юлии Тимошенко из берлинской клиники "Шарите" в четверг приедут в Харьков к своей пациентке.
    Немецкие врачи смогут осмотреть Тимошенко в понедельник
    13:46 22.02.2013
    1Лечение Тимошенко в Харьковской клинике
    Врачи немецкой клиники "Шарите" смогут начать обследование осужденной экс-премьера Украины Юлии Тимошенко в понедельник, сообщает пенитенциарная служба Украины.
    Юлия Тимошенко
    Харьковские врачи хотят лечить Тимошенко вместо немцев
    13:46 06.02.2013
    1Лечение Тимошенко в Харьковской клинике
    По мнению харьковских врачей, затянувшееся пребывание в больнице свидетельствует либо о "неэффективности назначений" немецких медиков, либо об "умышленном затягивании лечения по политическим или иным мотивам".
    Врач-невропатолог Берлинской клиники Шарите Лутц Хармс
    Немецкие врачи Тимошенко не выходят на связь - главврач больницы
    14:04 08.11.2012
    3Лечение Тимошенко в Харьковской клинике
    По словам Михаила Афанасьева, последние рекомендации от немецких врачей были получены 14 октября, и с тех пор от них не поступало ни одного сообщения.
    Врачи указали на невозможность лечения Тимошенко под видеонаблюдением
    15:44 19.10.2012
    3Лечение Тимошенко в Харьковской клинике
    Врачи немецкой клиники Шарите выступили с резкой критикой обнародования видеозаписей, в которых фигурирует отбывающая наказание экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, заявил защитник экс-премьера Сергей Власенко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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