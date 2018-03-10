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    Ровенский областной совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Протест добровольцев на заседании Ровенского облсовета
    Требуем статус и льготы! Ультиматум добровольцев в Ровно
    15:27 14.09.2017
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    Чтобы получить полноценный статус участника боевых действий и получать все льготы, предусмотренные Законом "О статусе ветеранов войны", нужно соответствующее решение на общегосударственном уровне.
    Заседание Ровенского областного совета
    Ровенский облсовет ввел мораторий на повышение тарифов
    17:57 12.09.2016
    413Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Как сообщается, принятый документ запрещает начислять и взимать с населения пеню за несвоевременное внесение платы за предоставленные услуги. За мораторий проголосовали 54 депутата.
    Драка в ровенском областном совете. Видео
    Драка в Ровенском областном совете 
    20:30 17.06.2016
    328Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    Депутаты областного совета в Ровно устроили драку в сессионном зале. Это произошло когда восстановленный через суд в должности председателя совета Владимир Ковальчук, попытался провести сессию.
    Драка в Ровенском областном совете при участии народных депутатов
    Драка в Ровенском облсовете: депутатов смогла разнять только Нацгвардия - спецкор
    19:39 17.06.2016
    447Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    В Ровенском облсовете произошла драка после того, как восстановленный через суд Владимир Ковальчук и действующий председатель совета Александр Корнийчук одновременно попытались открыть сессию. Чтобы успокоить депутатов пришлось вызывать Нацгвардию.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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