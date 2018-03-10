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    Росграница

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Ситуация на пропускном пункте Армянск
    Пункты пропуска на границе Крыма работают в полном объеме - Росграница
    14:01 23.06.2015
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    Пункты пропуска на границе РФ и Украины в Крыму функционируют в полном режиме, сообщил руководитель Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Константин Бусыгин.
    Арсений Яценюк инспектирует проект Стена
    В Росгранице раскритиковали проект "Стены" Яценюка
    13:01 05.11.2014
    550Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По словам Бусыгина, строительство стены на границе Украины и РФ - с экономической и политической точки зрения ненужный шаг.
    Таможенный пункт пропуска на границе
    Автомобильные пункты пропуска в Крыму готовы к работе - Росграница
    08:09 30.05.2014
    195Присоединение Крыма к РФ
    Обустройство автомобильных пунктов пропуска в Крыму полностью завершено: в них установлены средства принудительной остановки транспорта, шлагбаумы и ограждения, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель Росграницы Константин Бусыгин.
    Знако Стоп
    Росграница обеспечила пропуск на границе РФ и Украины в Крыму
    12:33 22.04.2014
    23Отношения Украины и России
    Росграница установила на границе РФ и Украины в Крыму 15 блок-модулей, предназначенных для обустройства по временной схеме автомобильных пунктов пропуска.
    Пункт пропуска на российско-украинской границе. Архивное фото
    СМИ: территориальное управление Росграницы образовано в Крыму
    14:23 21.04.2014
    23Присоединение Крыма к РФ
    Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации (Росграница) создало территориальное управление в Крыму, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе агентства.
    На международном пограничном автомобильном пункте пропуска
    Росграница хочет открыть представительство в Украине
    09:05 30.10.2012
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    Рассматривается возможность открытия представительств Росграницы в Абхазии и в других странах, в первую очередь в Украине и в Китае.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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