Если Комиссия признает нарушения за "РТР Планета" и "НТВ-Мир", то запрет на ретрансляцию этих каналов может быть санкционирован сроком на год, поскольку это будет второе признанное нарушение за 12 месяцев.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.