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    РЕН-ТВ (телеканал)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Последствия обстрела Горловки
    Журналисты РЕН ТВ попали под обстрел в Горловке
    15:35 30.07.2015
    119Демилитаризация Донбасса
    Как говорится в сообщении, съемочной группе РЕН ТВ удалось выбраться из-под обстрела. Минувшую ночь журналисты телеканала провели в подвале школы вместе с десятком горожан.
    Автомобиль ОБСЕ в Песках после обстрела
    ОБСЕ: наблюдатели СММ не попали под обстрел возле Широкино
    20:47 24.03.2015
    713
    Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине опровергли сообщения СМИ о попадании под обстрел силовиков возле Широкино.
    Работа телекомпании. Архивное фото
    Вопрос об ограничении вещания трех российских телеканалов рассмотрят в Литве
    23:37 06.01.2015
    78Новые санкции в отношении России.
    Если Комиссия признает нарушения за "РТР Планета" и "НТВ-Мир", то запрет на ретрансляцию этих каналов может быть санкционирован сроком на год, поскольку это будет второе признанное нарушение за 12 месяцев.
    Офис телеканала РЕН-ТВ в Москве
    Журналистов российского телеканала РЕН ТВ не пустили в Украину
    12:05 19.11.2014
    117
    Подробности инцидента не сообщаются, но это не первый случай, когда журналистов российского РЕН ТВ не пускают в Украину.
    Журналисты на востоке Украины. Архивное фото
    Огонь по журналистам РЕН ТВ в Украине был прицельным - телекомпания
    12:02 02.07.2014
    91Гибель российских журналистов в Украине
    Телекомпания РЕН ТВ сообщила, что огонь по журналистам телеканала, которые были ранены во вторник в Украине, велся прицельно. Журналист РЕН ТВ Денис Кулага и оператор Вадим Юдин были ранены во вторник в Луганской области.
    Журналисты на востоке Украины. Архивное фото
    В Луганской области ранены корреспондент и оператор - РЕН ТВ
    12:32 01.07.2014
    1740АТО на Юго-Востоке.
    Корреспондента российского телеканала РЕН ТВ ранило в Луганской области после того, как рядом с ним взорвался снаряд, также контузию получил оператор.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    В Донецке под пули попали еще и журналисты МИР, РЕН-ТВ и LifeNews
    10:58 30.06.2014
    195Гибель российских журналистов в Украине
    "...взлетела сигнальная ракета, и наш автомобиль попал под обстрел. Мы успели выбежать и спрятаться", - сказал корреспондент МИР-24. На сайте Первого канала говорится, что под огнем оказались и репортеры LifeNews и РЕН-ТВ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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