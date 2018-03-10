Если Комиссия признает нарушения за "РТР Планета" и "НТВ-Мир", то запрет на ретрансляцию этих каналов может быть санкционирован сроком на год, поскольку это будет второе признанное нарушение за 12 месяцев.
Телекомпания РЕН ТВ сообщила, что огонь по журналистам телеканала, которые были ранены во вторник в Украине, велся прицельно. Журналист РЕН ТВ Денис Кулага и оператор Вадим Юдин были ранены во вторник в Луганской области.
"...взлетела сигнальная ракета, и наш автомобиль попал под обстрел. Мы успели выбежать и спрятаться", - сказал корреспондент МИР-24. На сайте Первого канала говорится, что под огнем оказались и репортеры LifeNews и РЕН-ТВ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".