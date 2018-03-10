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    Полиция Норвегии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Спецоперация в Осло, на месте обнаруженного взрывного устройства. Видео
    Спецоперация в Осло на месте обнаруженного взрывного устройства 
    05:38 09.04.2017
    115Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Полиция Осло подтверждает, что совершила подрыв обнаруженного в районе Грёнланн подозрительного предмета, сообщают норвежские средства массовой информации.
    Полиция взорвала подозрительный предмет в центре Осло
    Полиция взорвала подозрительный предмет в центре Осло
    02:41 09.04.2017
    38Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    По информации представителя полиции Осло Свейна Арилда, саперы произвели контролируемый подрыв предмета в районе Грёнланн в Осло. После обследования результатов подрыва будет известно содержал ли предмет взрывчатку.
    Устройство, похожее на взрывное, обнаружено в центре Осло
    Устройство, похожее на взрывное, обнаружено в центре Осло
    00:52 09.04.2017
    57Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    По информации полиции, обнаружила в центре Осло устройство, похожее на взрывное. Один человек задержан и доставлен для допроса. Человек находится в статусе подозреваемого.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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