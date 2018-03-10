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    Пивоваренная компания "Оболонь"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Пивоваренный завод
    Сразу в четырех городах Украины "заминировали" пивзаводы
    17:08 25.07.2016
    1004Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Правоохранителям поступили сообщения о "минировании", в частности, столичного пивзавода "Оболонь" и "Львовской пивоварни". Во всех четырех случаях злоумышленники требовали деньги за то, чтобы не "взрывать" предприятия.
    Пиво - корпорация Оболонь
    На столичном пивзаводе "Оболонь" ищут бомбу
    14:20 13.06.2016
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    Согласно сообщению с неизвестной электронной почты, в 16:00 на пивзаводе "Оболонь" в Киеве произойдет взрыв. Правоохранители обыскивают помещения и территорию предприятия на предмет взрывчатки.
    Пиво Оболонь. Архивное фото
    На пивзаводе "Оболонь" в Киеве ищут взрывчатку
    14:22 17.03.2016
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    Как сообщили в полиции, на данный момент проводится проверка здания и прилегающей территории, а также оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, сообщившего о минировании.
    Пиво Оболонь украинского производителя
    В Москве начнут производить пиво "Оболонь"
    19:36 27.07.2015
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    Киевская пивоваренная компания договорилась об использовании своего бренда с Московской пивоваренной компанией. Ранее ввоз пива "Оболонь" в Россию был запрещен Роспотребнадзором.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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