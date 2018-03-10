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    Пенсионный фонд РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Российские рубли. Архивное фото
    В РФ предлагают не индексировать пенсии работающим пенсионерам
    00:01 08.10.2015
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    Как уточнил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, пенсии работающим пенсионерам продолжат пересчитывать с 1 августа 2016 года с учетом уплаченных страховых взносов.
    Российские пенсионеры. Архивное фото
    В России заморозили пенсионные накопления на 2016 г
    23:47 07.10.2015
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    ЦБ РФ в ближайшие месяцы представит альтернативную пенсионным накоплениям схему пенсионного обеспечения, при которой граждане имели бы возможность увеличить размер будущей пенсии, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
    Здание Пенсионного фонда РФ
    В Крыму заработало отделение Пенсионного фонда России
    10:10 09.04.2014
    85Присоединение Крыма к РФ
    В Республике Крым создано отделение Пенсионного фонда России (ПФР), а также начата работа по формированию территориальных органов в городах и районах республики.
    Здание Пенсионного фонда РФ
    Пенсионный фонд РФ: пенсии в Крыму будут переоформлены до 1 декабря
    13:13 25.03.2014
    208Присоединение Крыма к РФ
    Полное переоформление пенсий всем пенсионерам в Крыму должно завершиться до 1 декабря, заявил председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов на встрече с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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