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    Патрульная полиция Закарпатской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Полицейские в Мукачево сбили пожилого мужчину на мотоцикле
    Последствия наезда полицейских на пожилого мотоциклиста в Мукачево 
    10:46 17.02.2016
    266Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Врачи диагностировали у сбитого патрульной машиной пожилого мужчины разрыв бицепса, перелом малой берцовой кости и разного рода травмы. Сейчас пострадавший находится в травматологии, его состояние стабилизировали.
    ДТП с участием полицейских и мотоцикла в Мукачево
    Полицейские в Мукачево сбили пожилого мужчину на мотоцикле
    02:23 17.02.2016
    129Патрульная полиция в Украине.
    Как рассказали очевидцы ДТП, дедушка ехал на мотоцикле из с. Верхний Коропец в Мукачево с пассажиркой, а экипаж патрульных поворачивал на АЗС и, вероятно, не заметил мотоциклиста.
    Москаль в форме патрульного презентовал новую полицию. Видео
    Москаль в форме патрульного презентовал новую полицию 
    13:51 27.07.2015
    513Патрульная полиция в Украине.
    Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в форме полицейского представил патрульную службу региона. В закарпатскую патрульную службу отберут 230 человек. Анкеты принимают до 11 августа.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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