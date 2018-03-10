Врачи диагностировали у сбитого патрульной машиной пожилого мужчины разрыв бицепса, перелом малой берцовой кости и разного рода травмы. Сейчас пострадавший находится в травматологии, его состояние стабилизировали.
Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в форме полицейского представил патрульную службу региона. В закарпатскую патрульную службу отберут 230 человек. Анкеты принимают до 11 августа.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".