На обложке обвинительницы запечатлены в черных одеждах, а внутри номера — в белых. Кроме того, издание опубликовало отрывки из бесед с женщинами, которые рассказывают о контактах с известным актером и телезвездой.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.