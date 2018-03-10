наверх
10.03.201818:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Национальный центр США по слежению за ураганами

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Последствия урагана в США. Архивное фото
    Очередной разрушительный шторм сформировался над Кубой и идет на США
    03:52 29.10.2017
    293
    По информации Национального центра США по слежению за ураганами, в центральной и западной частях Кубы идут сильные дожди, они продвигаются на север в направлении Флорида-Кис и Южной Флориды.
    В США готовятся к урагану. Архивное фото
    Новый ураган вышел на побережье США
    05:55 08.10.2017
    384
    По данным Национального центра по слежению за ураганами, шторм проходит над сушей в районе устья реки Миссисиппи. Ему присвоена первая категрия мощности, максимальная скорость ветра составляет 140 километров в час.
    Последствия смертоносного урагана Мэттью
    В США интенсивность урагана "Мэтью" снизилась до второй категории
    02:26 08.10.2016
    476Землетрясение в Новой Зеландии
    По информации Национального центра по слежению за ураганами США, максимальная скорость ветра снизилась до 175 километров в час, прогнозируется дальнейшее ослабевание урагана в течение последующих 48 часов.
    Волны. Архивное фото
    Тропический шторм "Ида" сформировался в Атлантическом океане
    06:32 19.09.2015
    211Природные катаклизмы по всему миру.
    Национальный центр США по слежению за ураганами отмечает, что тропический шторм "Ида" движется в северо-западном направлении со скоростью 11 километров в час.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги