Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, однако по разным причинам судебные заседания переносились. Расследование главного эпизода о событиях возле Дома профсоюзов еще не завершено.
Суд почти завершил оглашать обвинительный акт подсудимым, однако пока так и не продвинулся дальше в рассмотрении дела. Процесс оглашения затянулся из-за частых переносов слушаний по различным причинам.
Один из подсудимых по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе вскрыл себе вены прямо в зале Малиновского районного суда. Вены порезал подсудимый Нефедов, за которого в понедельник внесли залог, но из-под стражи он не вышел.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".