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Один из подсудимых по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе вскрыл себе вены прямо в зале Малиновского районного суда. Вены порезал подсудимый Нефедов, за которого в понедельник внесли залог, но из-под стражи он не вышел.