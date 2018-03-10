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    Малиновский суд Одессы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Наручники
    Суд в Одессе продлил арест пятерым обвиняемым по делу о событиях 2 мая
    16:37 21.10.2016
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    Адвокат одного из обвиняемых Иван Прилепский сообщил, что суд продлил арест четырем обвиняемым на 60 дней, а одному - на 30 дней. Очередное заседание по делу 2 мая перенесено на 7 ноября.
    Дело 2 мая: активисты заблокировали суд в Одессе. Архивное фото
    Суд в Одессе рассмотрит дело о событиях 2 мая 2014 г
    06:37 23.09.2016
    331Одесса: год после трагедии
    На заседании Малиновского районного суда Одессы будут рассмотрены новые материалы стороны обвинения в деле о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года.
    День памяти по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года
    В четверг суд в Одессе продолжит рассмотрение дела о событиях 2 мая
    05:38 07.07.2016
    148Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Среди подозреваемых 23 человека, еще 13 объявлены в розыск. В уголовном деле фигурируют граждане Украины, России и Белоруссии, 11 из них находятся под арестом.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Местонахождение судьи, стрелявшего в детективов НАБУ, установлено
    00:15 30.03.2016
    442
    Как сообщается, в настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос о применении меры пресечения для судьи Малиновского районного суда Одессы.
    Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Суд в Одессе продолжит рассмотрение дела о событиях 2014 года в Доме профсоюзов
    05:28 11.02.2016
    99Одесса: год после трагедии
    Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, однако по разным причинам судебные заседания переносились. Расследование главного эпизода о событиях возле Дома профсоюзов еще не завершено.
    Беспорядки в Одессе. Архивное фото
    Суд в Одессе продолжит рассмотрение дела о трагедии в Доме профсоюзов
    05:50 27.01.2016
    240Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Суд почти завершил оглашать обвинительный акт подсудимым, однако пока так и не продвинулся дальше в рассмотрении дела. Процесс оглашения затянулся из-за частых переносов слушаний по различным причинам.
    Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Суд в Одессе продолжит рассмотрение дела о событиях 2 мая
    03:11 11.12.2015
    86Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    На предыдущем заседании суд продлил на два месяца арест пяти задержанным, впервые допустив возможность их освобождения под залог. В пятницу один из подсудимых вскрыл вены в ходе судебного заседания.
    Подсудимый по делу 2 мая в Одессе вскрыл себе вены в зале суда. Видео
    Подсудимый по делу 2 мая в Одессе вскрыл себе вены в зале суда 
    06:40 05.12.2015
    995Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Один из подсудимых по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе вскрыл себе вены прямо в зале Малиновского районного суда. Вены порезал подсудимый Нефедов, за которого в понедельник внесли залог, но из-под стражи он не вышел.
    Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Суд Одессы продолжит оглашать обвинение по делу о событиях в Доме профсоюзов
    05:09 04.12.2015
    170Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Процесс оглашения обвинения затягивается из-за частых переносов слушаний по различным причинам. В целом уголовное дело по событиям 2 мая состоит из нескольких эпизодов.
    Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Суд продолжит рассмотрение дела о событиях в одесском Доме профсоюзов
    00:39 23.11.2015
    68Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    На предыдущем судебном заседании было полностью зачитано обвинение трем фигурантам дела, таким образом обвинение уже зачитано примерно половине из числа обвиняемых.
    Траурные мероприятия у Дома профсоюзов в Одессе
    Одесский суд продолжит заседание по делу о событиях в Доме профсоюзов
    03:37 20.11.2015
    38Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    На предыдущем судебном заседании было полностью зачитано обвинение трем фигурантам дела, таким образом обвинение уже зачитано примерно половине из числа обвиняемых.
    События 2 мая в Одессе
    Суд в Одессе продолжит рассмотрение уголовного дела по трагедии 2 мая
    07:09 23.06.2015
    224Одесса: год после трагедии
    По словам адвоката одного из обвиняемых Кирилла Шевчукаво, вторник ожидается начало оглашения обвинения, это может занять два-три судебных заседания.
    Годовщина трагедии в Одессе. Архивное фото
    Суд начал рассмотрение дела о трагедии 2 мая в Одессе - СМИ
    15:08 11.06.2015
    174Одесса: год после трагедии
    На заседании Малиновского суда Одессы по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая прокурор зачитает обвинения, которые изложены на двухстах страницах, сообщил адвокат Кирилл Шевчук.
    Беспорядки в Одессе. Архивное фото
    В Одессе суд назначил на 29 мая рассмотрение дела о трагедии в Доме профсоюзов
    17:24 23.05.2015
    356Одесса: год после трагедии
    Суд продлил срок пребывания 11 подсудимых под стражей еще на 60 суток и отклонил как необоснованные ходатайства защитников подсудимых относительно отвода представителя государственного обвинения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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