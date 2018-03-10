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Тег
МВД Македонии
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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03:43 08.08.2016
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Природные катаклизмы по всему миру.
Число погибших при непогоде в регионе Скопье в ночь на воскресенье достигло 21 человека, 20 из обнаруженных тел уже опознаны, сообщило МВД Македонии.
В результате шторма в Македонии погиб 21 человек
23:15 07.08.2016
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Природные катаклизмы по всему миру.
По информации МВД Македонии, обнаружен 21 погибший, из которых 20 опознаны, их тела переданы родственникам, личность еще одного лица устанавливается.
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