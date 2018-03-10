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    Ликуд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Премьер Израиля Нетаньяху объявил о победе на выборах в Израиле
    Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство
    20:21 25.03.2015
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    Глава Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньху, победившему на парламентских выборах, сформировать новое правительство.
    Нетаньяху приступил к консультациям по формированию коалиции. Видео
    Нетаньяху приступил к консультациям по формированию коалиции 
    15:54 18.03.2015
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    В Израиле партия нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху победила на досрочных парламентских выборах. Она получает 29-30 мандатов, на несколько мест больше, чем ее главный соперник – левоцентристский блок "Сионистский лагерь".
    Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
    Премьер Израиля Нетаньяху объявил о победе на выборах в Израиле
    23:14 17.03.2015
    123
    Результатов голосования пока нет, но, по данным двух из трех опросов на выходе с избирательных участков, "Ликуд" идет вровень с левоцентристским оппозиционным блоком "Сионистский лагерь", набирая 27 депутатских мандатов из 120.
    Демонстрация против существующего политического режима в Тель-Авиве
    Оппозиционный "Сионистский лагерь" лидирует на выборах в Израиле - exit polls
    22:18 17.03.2015
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    Опросы на выходе с избирательных участков дают "Сионистскому лагерю" - объединению левоцентристских партий "Авода" и "Ха-Тнуа" во главе с Ицхаком Герцогом - 25 мест из 120 в Кнессете нового созыва.
    Флаг США
    США готовы работать со следующим правительством Израиля - госдеп
    20:15 17.03.2015
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    Представитель госдепартамента Джен Псаки сообщила, что "США останутся тверды в нашей глубокой и безусловной поддержке Израиля".
    Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
    Нетаньяху сохранил пост лидера правящей партии
    14:12 01.01.2015
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    По данным опросов, "Ликуд" и его союзники по правому лагерю имеют предпочтительные шансы выиграть 17 марта выборы в парламент.
    Израильский флаг
    Парламент Израиля самораспустился и назначил выборы на 17 марта
    22:42 08.12.2014
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    Документ, давший официальный старт избирательной компании, утвержден 93 депутатами из 120, против не проголосовал никто.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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