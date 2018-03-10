В Израиле партия нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху победила на досрочных парламентских выборах. Она получает 29-30 мандатов, на несколько мест больше, чем ее главный соперник – левоцентристский блок "Сионистский лагерь".
Результатов голосования пока нет, но, по данным двух из трех опросов на выходе с избирательных участков, "Ликуд" идет вровень с левоцентристским оппозиционным блоком "Сионистский лагерь", набирая 27 депутатских мандатов из 120.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".