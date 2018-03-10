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Тег
Ильичевский морской порт
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Морские порты Украины возобновляют работу после снегопада
13:13 19.01.2016
185
Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
Уже работают в штатном режиме Ренийский, Измаильский, Мариупольский, Бердянский, Ильичевский, Скадовский, Николаевский, Херсонский, Усть-Дунайский морские порты и порт "Октябрьск".
Вице-премьер: Украина получила 80 тысяч тонн угля из ЮАР
11:22 04.08.2015
791
Энергетика Украины в режиме ЧП.
По словам Валерия Вощевского, стоимость топлива из Южной Африки составляет 65 долларов за тонну. Первое судно уже прибыло в Ильичевский порт.
Саакашвили о коррупции в Ильичевском порту
15:52 23.07.2015
1902
Саакашвили в Одессе
Михаил Саакашвили, посещая Ильичевский порт, сообщил, что в порту "идут самые большие коррупционные сделки последних недель и последних лет". Подробнее смотрите в видео.
Саакашвили: директор Ильичевского порта уволен
14:09 23.07.2015
6133
Громкие отставки и назначения в Украине
Наиболее вероятными преемниками Юрия Крука являются Сергей Крыжановский и Андрей Кузьменко. Временно исполнять обязанности директора порта будет Анатолий Еременко.
Ильичевский порт начал разгрузку третьего судна с углем из ЮАР
11:21 13.01.2015
94
Украина в тисках энергозависимости
Окончание разгрузки судна Rosco Poplar, с которого предстоит выгрузить 77 910 тонн угля, ожидается 16 января. Балкер с южноафриканским углем прибыл в Ильичевский порт в минувшую субботу.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
0
Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
0
Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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