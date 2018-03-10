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    Ильичевский морской порт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    13:13 19.01.2016
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    Уже работают в штатном режиме Ренийский, Измаильский, Мариупольский, Бердянский, Ильичевский, Скадовский, Николаевский, Херсонский, Усть-Дунайский морские порты и порт "Октябрьск".
    Уголь
    Вице-премьер: Украина получила 80 тысяч тонн угля из ЮАР
    11:22 04.08.2015
    791Энергетика Украины в режиме ЧП.
    По словам Валерия Вощевского, стоимость топлива из Южной Африки составляет 65 долларов за тонну. Первое судно уже прибыло в Ильичевский порт.
    Михаил Саакашвили о коррупции в Ильичевском порту
    Саакашвили о коррупции в Ильичевском порту 
    15:52 23.07.2015
    1902Саакашвили в Одессе
    Михаил Саакашвили, посещая Ильичевский порт, сообщил, что в порту "идут самые большие коррупционные сделки последних недель и последних лет". Подробнее смотрите в видео.
    Юрий Крук
    Саакашвили: директор Ильичевского порта уволен
    14:09 23.07.2015
    6133Громкие отставки и назначения в Украине
    Наиболее вероятными преемниками Юрия Крука являются Сергей Крыжановский и Андрей Кузьменко. Временно исполнять обязанности директора порта будет Анатолий Еременко.
    Уголь
    Ильичевский порт начал разгрузку третьего судна с углем из ЮАР
    11:21 13.01.2015
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    Окончание разгрузки судна Rosco Poplar, с которого предстоит выгрузить 77 910 тонн угля, ожидается 16 января. Балкер с южноафриканским углем прибыл в Ильичевский порт в минувшую субботу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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