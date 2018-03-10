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    Генеральный штаб Вооруженных сил Франции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Украинские военные близ Артемовска в ходе вывода сил АТО из Дебальцево
    Генштаб: позиции силовиков в Донбассе за сутки обстреляли 32 раза
    10:10 02.03.2015
    358Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По данным украинской армии, в течение минувших суток ее позиции были обстреляны 32 раза. На лечении в больницах и госпиталях находятся 510 военных.
    Ополченцы под Дебальцево. Архивное фото
    Действия ополченцев пока не говорят о попытке срыва перемирия - Генштаб
    11:04 15.02.2015
    333После 15 февраля - мир или война
    Все то, что происходило этой ночью - это был провоцирующий тревожащий огонь, который велся не системно, а локально, заявил Владислав Селезнев.
    Украинские военные близ Дебальцево
    Обстрелы со стороны ополчения Донбасса с 3.00 не фиксировались - Генштаб
    10:07 15.02.2015
    352После 15 февраля - мир или война
    До 3.00 трижды было обстреляно Чернухино, дважды - Золотое, все обстрелы велись в секторе С. За прошлые сутки потерь среди украинских военных нет, заявил представитель Генштаба Владислав Селезнев.
    Министерство обороны Украины
    Генштаб Украины не видит оснований для введения военного положения
    15:13 04.02.2015
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    Генштаб ВСУ напомнил, что защита территориальной целостности гражданами Украины предусмотрена Конституцией. Однако Генштаб против введения военного положения в стране.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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