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    Владимир Талалай

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Владимир Талалай
    Талалай о планах на демобилизацию и наборе новых бойцов
    10:59 15.09.2016
    2419Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Талалай в эфире "ГС" сообщил, что осенью на военную службу будет призвано 8 тыс. человек, но о седьмой волне мобилизации речь не идет.
    Министерство обороны Украины
    В Минобороны назвали число иностранцев, служащих в ВСУ
    22:52 16.08.2016
    803АТО: в предчувствии военного положения.
    В Минобороны подчеркнули, что в Вооруженных силах Украины не создаются отдельные воинские подразделения, которые комплектуются исключительно из числа иностранных граждан.
    Гештаб о мобилизации
    В Генштабе рассказали о сроках мобилизации 
    14:59 03.07.2015
    7081Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Шестая волна частичной мобилизации в Украине продлится до 17 августа, сообщил в пятницу первый заместитель начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Владимир Талалай.
    Украинский военнослужащий. Архивное фото
    В Генштабе рассказали, кого призовут в рамках шестой волны мобилизации
    14:01 03.07.2015
    7285Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Генерал-майор Владимир Талалай уточнил, что все призванные военнослужащий будут проходить специальную подготовку с инструкторами в учебных центрах и учреждениях.
    Украинский военный. Архивное фото
    Шестая волна частичной мобилизации продлится до 17 августа
    13:14 03.07.2015
    4942Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    заместитель начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба уточнил, что главная задача шестой волны мобилизации - обеспечить ротацию личного состава, призванного в ходе третьей очереди частичной мобилизации.
    Первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ Владимир Талалай комментирует ситуацию с вручением повесток на улице
    Генштаб ВСУ: вручать повестки на улице - законно 
    01:49 01.07.2015
    2147Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ заявил, что действующее законодательство не запрещает вручать повестки на улице в дневное время суток.
    Учения мобилизованных десантников. Архивное фото
    Генштаб ВСУ уточнил, кого призовут в пятую волну мобилизации
    01:29 29.04.2015
    14862Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Пятая волна частичной мобилизации по своему качественному составу будет напоминать четвертую. Призываться будут люди, которые имеют военную подготовку и которым позволяет служить состояние здоровья, отметили в Генштабе.
    Министерство обороны Украины
    Генштаб Украины не видит оснований для введения военного положения
    15:13 04.02.2015
    417
    Генштаб ВСУ напомнил, что защита территориальной целостности гражданами Украины предусмотрена Конституцией. Однако Генштаб против введения военного положения в стране.
    Отправка призывников в Киеве. Архивное фото
    Генштаб: более половины военнообязанных с повестками уже мобилизованы
    14:08 04.02.2015
    1362Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    По словам первого замначальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба Владимира Талалая, более 3,5 тысячи человек являются добровольцами.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Военнообязанным нельзя менять место жительства, не уведомив военкома - Генштаб
    19:58 02.02.2015
    2375Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Как подчеркнул Владимир Талалай, военнообязанному запрещено менять место проживания без ведома военкома, однако речь идет исключительно о месте проживания, а не передвижении за границы административного округа.
    Отправка призывников Деснянского района Киева
    "Уклонистов" от мобилизации будут искать с помощью госреестра - Генштаб
    06:29 31.01.2015
    9295Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Данные из государственного единого реестра будет иметь очень серьезные последствия для всех уклоняющихся.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Очередная мобилизация на подходе: кто пойдет и не пойдет воевать в АТО
    16:08 13.01.2015
    19512Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    В ближайшее время в Украине будет объявлена четвертая волна мобилизации. В Генштабе ВСУ рассказали об особенностях ее проведения, пишет Андрей Лубенский.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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