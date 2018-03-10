Шестая волна частичной мобилизации в Украине продлится до 17 августа, сообщил в пятницу первый заместитель начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Владимир Талалай.
заместитель начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба уточнил, что главная задача шестой волны мобилизации - обеспечить ротацию личного состава, призванного в ходе третьей очереди частичной мобилизации.
Заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ заявил, что действующее законодательство не запрещает вручать повестки на улице в дневное время суток.
Пятая волна частичной мобилизации по своему качественному составу будет напоминать четвертую. Призываться будут люди, которые имеют военную подготовку и которым позволяет служить состояние здоровья, отметили в Генштабе.
Как подчеркнул Владимир Талалай, военнообязанному запрещено менять место проживания без ведома военкома, однако речь идет исключительно о месте проживания, а не передвижении за границы административного округа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".