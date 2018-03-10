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ГУ МВД Украины в Киевской области
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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В Киевской области задержаны четыре человека за подкуп избирателей - МВД
17:25 25.10.2015
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Выборы, кандидаты - скандалы
Работники внутренних дел сообщают, что у задержанных при себе были восемь тысяч гривен и списки избирателей, которым уже выплачены деньги.
В Белой Церкви задержана банда грабителей из шести человек
10:13 07.08.2015
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Милиция задержала шесть человек, которые занимались дерзкими грабежами в Киевской области: срывали у прохожих золотые цепочки, отбирали их сумки, мобильные телефоны и деньги.
В МВД назвали предварительную причину смертельного взрыва в Броварах
22:58 07.07.2015
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Как сообщают правоохранители, по предварительной версии, причиной взрыва стал огнетушитель, "который, вероятно, разорвало из-за перегрева". В результате взрыва погибла продавщица киоска.
Милиция подтверждает взрыв и гибель человека на остановке в Броварах
22:17 07.07.2015
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Криминализация украинского общества.
В ГУ МВД Украины в Киевской области подтвердили факт взрыва в киоске, расположенного на остановке. На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Милиция проверяет сообщения о взрыве на автобусной остановке под Киевом
22:09 07.07.2015
205
В ряде СМИ сообщили со ссылкой на пользователей соцсетей, что в Броварах произошел взрыв, предположительно, погиб один человек. Причину следователи МВД не говорят.
Под Киевом во дворе депутата прогремел взрыв - МВД
00:37 04.07.2015
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Криминализация украинского общества.
Правоохранители выяснили, что в результате взрыва повреждены забор и автомобиль Toyota, из людей никто не пострадал. По предварительным данным специалистов, взорвалась граната РГД-5.
Уголовное дело открыто по факту строительства "имения Левочкиных" - нардеп
00:50 06.05.2015
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Как свидетельствует ответ Киевской областной прокуратуры на депутатский запрос, производство открыто 15 апреля. Досудебное расследование ведет Обуховское районное управление МВД в Киевской области.
В Киевской области установлено семь блокпостов
13:53 14.02.2015
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По словам заместителя начальника Главного управления МВД в Киевской области Сергея Бондаренко, на блокпостах работают сводные отряды милиции.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками
21:21 09.03.2018
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Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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