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    ГУ МВД Украины в Киевской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    В Киевской области задержаны четыре человека за подкуп избирателей - МВД
    17:25 25.10.2015
    437Выборы, кандидаты - скандалы
    Работники внутренних дел сообщают, что у задержанных при себе были восемь тысяч гривен и списки избирателей, которым уже выплачены деньги.
    Оружие. Архивное фото
    В Белой Церкви задержана банда грабителей из шести человек
    10:13 07.08.2015
    443
    Милиция задержала шесть человек, которые занимались дерзкими грабежами в Киевской области: срывали у прохожих золотые цепочки, отбирали их сумки, мобильные телефоны и деньги.
    Взрыв на остановке в Броварах
    В МВД назвали предварительную причину смертельного взрыва в Броварах
    22:58 07.07.2015
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    Как сообщают правоохранители, по предварительной версии, причиной взрыва стал огнетушитель, "который, вероятно, разорвало из-за перегрева". В результате взрыва погибла продавщица киоска.
    Взрыв на остановке в Броварах
    Милиция подтверждает взрыв и гибель человека на остановке в Броварах
    22:17 07.07.2015
    773Криминализация украинского общества.
    В ГУ МВД Украины в Киевской области подтвердили факт взрыва в киоске, расположенного на остановке. На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
    Милиция Киева
    Милиция проверяет сообщения о взрыве на автобусной остановке под Киевом
    22:09 07.07.2015
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    В ряде СМИ сообщили со ссылкой на пользователей соцсетей, что в Броварах произошел взрыв, предположительно, погиб один человек. Причину следователи МВД не говорят.
    Граната РГД–5
    Под Киевом во дворе депутата прогремел взрыв - МВД
    00:37 04.07.2015
    221Криминализация украинского общества.
    Правоохранители выяснили, что в результате взрыва повреждены забор и автомобиль Toyota, из людей никто не пострадал. По предварительным данным специалистов, взорвалась граната РГД-5.
    Сергей Левочкин в Раде
    Уголовное дело открыто по факту строительства "имения Левочкиных" - нардеп
    00:50 06.05.2015
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    Как свидетельствует ответ Киевской областной прокуратуры на депутатский запрос, производство открыто 15 апреля. Досудебное расследование ведет Обуховское районное управление МВД в Киевской области.
    Блокпосты в Киевской области. Видео
    В Киевской области установлено семь блокпостов 
    13:53 14.02.2015
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    По словам заместителя начальника Главного управления МВД в Киевской области Сергея Бондаренко, на блокпостах работают сводные отряды милиции.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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