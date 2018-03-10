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    Фондовая биржа ПФТС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    08:15 03.07.2017
    2978Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    На фондовом рынке резко сократившаяся ликвидность, длительное падение фондовых индексов, отток капитала, который наблюдается уже многие годы, заявил эксперт.
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    Московская биржа планирует объединить Украинскую биржу и биржу ПФТС
    13:06 24.09.2013
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    Московская биржа планирует к весне 2014 года объединить ПАО "Украинская биржа" (УБ) и фондовую биржу ПФТС, соответствующее решение было принято наблюдательным советом Московской биржи 19 сентября.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    15:17 09.03.2018
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    17:14 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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