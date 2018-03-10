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    ФК Спортинг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Игроки Порту.Архивное фото
    "Порту" продолжил длительную беспроигрышную серию, обыграв "Спортинг"
    05:23 03.03.2018
    58
    Встреча 25-го тура чемпионата Португалии, прошедшая в Порту, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Следующий матч "Порту" проведет на выезде против "Пасуш де Феррейра".
    Игрок сборной Португалии Жоау Мариу. Архивное фото
    "Спортинг" продал Жоау Мариу в "Интер" за рекордные €45 млн
    01:56 28.08.2016
    54
    Трансфер из "Спортинга" в миланский "Интер" Жоау Мариу, наравне с переходом Хамеса Родригеса из "Порту" в "Монако" в 2013 году, стал самым дорогим в истории португальского футбола.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Игроки Порту.Архивное фото
    "Порту" продолжил длительную беспроигрышную серию, обыграв "Спортинг"
    05:23 03.03.2018
    58
    Встреча 25-го тура чемпионата Португалии, прошедшая в Порту, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Следующий матч "Порту" проведет на выезде против "Пасуш де Феррейра".
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