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    ФК Амьен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Обрушение трибуны во время матча Амьен - Лиль
    Появились кадры обрушения трибуны во время матча "Амьен" - "Лиль" 
    02:04 01.10.2017
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    Матч, проходивший в субботу в Амьене, был остановлен после гола "Лилля", так как на трибуне, где находились фанаты гостей, обрушился заградительный барьер, и болельщики упали друг на друга с высоты примерно в 1,5 метра.
    Падение фанатов с трибуны на матче чемпионата Франции по футболу Амьен – Лилль
    На футбольном матче во Франции рухнула трибуна, около 20 пострадавших
    22:45 30.09.2017
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    Встреча, проходившая в субботу в Амьене, была прервана на 16-й минуте после гола "Лилля". Во время празднования забитого мяча на трибуне фанатов гостей рухнул заградительный барьер, после чего болельщики упали на поле.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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