Матч, проходивший в субботу в Амьене, был остановлен после гола "Лилля", так как на трибуне, где находились фанаты гостей, обрушился заградительный барьер, и болельщики упали друг на друга с высоты примерно в 1,5 метра.
Встреча, проходившая в субботу в Амьене, была прервана на 16-й минуте после гола "Лилля". Во время празднования забитого мяча на трибуне фанатов гостей рухнул заградительный барьер, после чего болельщики упали на поле.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".