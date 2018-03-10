Встреча, проходившая в субботу в Амьене, была прервана на 16-й минуте после гола "Лилля". Во время празднования забитого мяча на трибуне фанатов гостей рухнул заградительный барьер, после чего болельщики упали на поле.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.