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    Европейский фонд финансовой стабильности

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Дональд Туск. Архивное фото
    Туск: еврозона начнет переговоры с Грецией по новой программе кредитов
    10:29 13.07.2015
    177Массовые беспорядки в Греции
    Глава Евросовета сообщил об итогах переговоров на саммите государств еврозоны. В ходе 17-часового диалога было принято решение начать решение по программе Европейскоо фонда стабильности.
    Денежные купюры: евро.
    ЕФФС перечислил Греции 3,3 млрд евро кредита
    19:47 25.06.2013
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    Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС) перечислил Греции 3,3 миллиарда евро кредита для финансирования бюджетных нужд, в том числе по обслуживанию госдолга.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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