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    Центр подготовки космонавтов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Британская певица Сара Брайтман
    Певица Сара Брайтман приступила к подготовке к полету на МКС
    04:49 15.01.2015
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    Британская певица может стать восьмым космическим туристом, если успешно пройдет подготовку перед полетом на МКС. Дублером Брайтман стал японец Сатоши Такамацу.
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    11:04 06.03.2014
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    Российский Центр подготовки космонавтов имени Гагарина открыл официальный канал на видеосервисе YouTube, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
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    15:17 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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