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    Сара Брайтман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Британская певица Сара Брайтман
    Певица Сара Брайтман приступила к подготовке к полету на МКС
    04:49 15.01.2015
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    Британская певица может стать восьмым космическим туристом, если успешно пройдет подготовку перед полетом на МКС. Дублером Брайтман стал японец Сатоши Такамацу.
    Британская певица Сара Брайтман
    Певица Сара Брайтман начнет готовиться к полету в космос в 2015 году
    12:30 03.09.2014
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    Ранее сообщалось, что подготовка британской певицы Сары Брайтман может начаться в августе-сентябре 2014 года.
    Британская певица Сара Брайтман
    Участие Сары Брайтман в годовом полете на МКС пока не обсуждается
    19:13 05.12.2012
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    Окончательное решение о полете британской певицы Сары Брайтман на МКС в качестве космического туриста будет принято в первой половине 2013 года, сообщил журналистам глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
    Певица Сара Брайтман
    Решение по полету Сары Брайтман в космос примут в 2013 году
    10:26 23.11.2012
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    "Я сам с ней встречался, она настроена на полет, но решение Роскосмосом еще не принято", - сообщил журналистам глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
    Пресс-конференция певицы Сары Брайтман
    Контракт на полет Брайтман на МКС не будет подписан ранее декабря
    16:36 25.10.2012
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    Контракт на полет британской певицы Сары Брайтман на Международную космическую станцию (МКС) не будет подписан ранее декабря 2012 года, сообщил начальник пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов.
    Пресс-конференция певицы Сары Брайтман
    Певица Сара Брайтман полетит на МКС в качестве космического туриста
    21:10 10.10.2012
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    Отвечая на вопрос, хотелось ли ей быть похищенной инопланетянами, как это было в фильме "Пятый элемент" с главной героиней, Брайтман сказала, смеясь: "Мне бы хотелось, чтобы меня похитил какой-нибудь инопланетянин".
    Сара Брайтман может официально объявить о полете в космос
    08:53 27.09.2012
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    Британская певица Сара Брайтман сообщила, что намерена 10 октября сделать в Москве важное заявление – возможно, она официально сообщит о своем полете на МКС в роли космического туриста.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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