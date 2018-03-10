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Отвечая на вопрос, хотелось ли ей быть похищенной инопланетянами, как это было в фильме "Пятый элемент" с главной героиней, Брайтман сказала, смеясь: "Мне бы хотелось, чтобы меня похитил какой-нибудь инопланетянин".