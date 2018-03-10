Контракт на полет британской певицы Сары Брайтман на Международную космическую станцию (МКС) не будет подписан ранее декабря 2012 года, сообщил начальник пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов.
Отвечая на вопрос, хотелось ли ей быть похищенной инопланетянами, как это было в фильме "Пятый элемент" с главной героиней, Брайтман сказала, смеясь: "Мне бы хотелось, чтобы меня похитил какой-нибудь инопланетянин".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".