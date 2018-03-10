По данным СМИ, 34-летний гражданин Туниса пришел на прием в офис консула в пятницу по вопросу воссоединения семьи. Находясь в кабинете консула, он неожиданно начал ломать предметы, затем достал оружие и угрожал консулу.
В экспозиции представлены всего восемь экспонатов, однако, как заявил министр культуры Италии Дарио Франческини, проведение подобной инициативы крайне важно, поскольку сейчас "культурные и религиозные символы подвергаются безжалостной атаке со стороны террористов".
Нобелевская премия мира за 2015 год присуждена организации "Квартет национального диалога в Тунисе", об этом в пятницу в Осло объявила председатель Норвежского нобелевского комитета Каси Куллманн Фиве.
Террористическая атака, произошедшая в городе Сус, стала крупнейшей в истории Туниса. Так, жертвами местного студента стали в основном туристы из Великобритании. Из страны были эвакуированы тысячи иностранных туристов.
Преступника звали Сейфуддин Ар-Резки. Он родился в 1992 году в провинции Сильяна на севере Туниса, женат не был. В 2011 году он закончил среднюю школу и поступил в институт по технической специализации.
Среди погибших - гражданин Бельгии, пять граждан ФРГ, четверо граждан Великобритании, три француза. Сейчас проводится проверка регистрационных записей двух отелей, туристы которых оказались под огнем боевиков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".