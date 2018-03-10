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    Тунис (вилайет)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Монсе Хемахем
    Президент футбольного клуба отстранен за поцелуй и щипание за ягодицы
    15:52 15.04.2017
    282
    Хемахем поцеловал помощника главного арбитра и ущипнул его за щеку, а также дважды ущипнул судью за ягодицы. Его наказали пожизненной дисквалификацией и штрафом в 12 тысяч евро.
    Диджей. Архивное фото
    В Тунисе диджея осудили на год тюрьмы за ремикс с призывом на молитву
    09:59 08.04.2017
    73
    Диджея обвинили в публичном совершении непристойного действия и нарушении общественной морали. Ночной клуб, в котором прозвучал ремикс, был закрыт после инцидента.
    Полиция Франции
    СМИ: во Франции напали на консула Туниса
    23:34 30.12.2016
    51
    По данным СМИ, 34-летний гражданин Туниса пришел на прием в офис консула в пятницу по вопросу воссоединения семьи. Находясь в кабинете консула, он неожиданно начал ломать предметы, затем достал оружие и угрожал консулу.
    Наезд грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине
    В Тунисе задержаны подозреваемые в подготовке теракта в Берлине 19 декабря
    18:40 24.12.2016
    75Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Согласно информации, один из задержанных - племянник 24-летнего Аниса Амри, подозреваемого в совершении нападения на людей, находившихся на рождественской ярмарке в Берлине.
    Скорая в Тунисе. Архивное фото
    Власти Туниса задержали 15 человек по подозрению в терроризме
    17:57 10.12.2015
    26
    В сообщении министерства отмечается, что операция была проведена в координации с прокуратурой.
    Флаг Туниса
    В Италии проходит выставка экспонатов музея Туниса, пострадавшего при теракте
    14:01 06.12.2015
    49
    В экспозиции представлены всего восемь экспонатов, однако, как заявил министр культуры Италии Дарио Франческини, проведение подобной инициативы крайне важно, поскольку сейчас "культурные и религиозные символы подвергаются безжалостной атаке со стороны террористов".
    Полицейские Туниса. Архивное фото
    Тунис предотвратил крупное террористическое нападение на гостиницы - СМИ
    10:38 17.11.2015
    72
    Власти Туниса предотвратили планировавшееся на ноябрь крупное террористическое нападение, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя тунисского правительства.
    Объявление лауреата Нобелевской премии мира. Видео
    Объявление лауреата Нобелевской премии мира 
    13:26 09.10.2015
    141Неделя Нобелевской премии
    Нобелевская премия мира за 2015 год присуждена организации "Квартет национального диалога в Тунисе", об этом в пятницу в Осло объявила председатель Норвежского нобелевского комитета Каси Куллманн Фиве.
    Люди чтят память погибших при теракте на пляже в Суссе, Тунис
    В Бельгии в понедельник похоронят украинку, убитую террористом в Тунисе
    07:43 06.07.2015
    386
    Женщина родом из Снятинского района Ивано-Франковской области. В течение последних четырнадцати лет она проживала в Бельгии, а также имела бельгийское гражданство.
    На месте теракта на пляже в Тунисе
    Тунис ожидает потерю $515 млн в 2015 г в сфере туризма после теракта
    09:05 30.06.2015
    195
    Террористическая атака, произошедшая в городе Сус, стала крупнейшей в истории Туниса. Так, жертвами местного студента стали в основном туристы из Великобритании. Из страны были эвакуированы тысячи иностранных туристов.
    Боевики Исламского государства
    "Аль-Каида" осудила ИГ за жестокость в отношении мусульман
    02:23 29.06.2015
    332Военная кампания против "Исламского государства"
    Боевики группировки взяли на себя ответственность за недавний теракт в Тунисе, жертвами которого, по последним данным, стали 40 человек, еще 40 пострадали.
    Место теракта на пляже отеля в Тунисе
    Власти Туниса вооружат туристическую полицию после теракта
    01:45 29.06.2015
    120
    В городе Сус и на других туристических курортах, таких как Хаммамет и Джерба, усилены меры безопасности, для охраны ряда КПП прибыли дополнительные представители вооруженных сил страны.
    Полицейские Туниса. Архивное фото
    Граната взорвалась под военным автомобилем в Тунисе
    15:41 27.06.2015
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    Граната взорвалась в субботу утром во время прохождения военного автомобиля по мосту в населенном пункте в провинции Эль-Кеф в Тунисе.
    Погибшие в результате стрельбы в Тунисе
    Число погибших при атаке в Тунисе выросло до 39 человек
    00:51 27.06.2015
    5684
    Число погибших в результате нападения террориста на туристов на пляже гостиницы Imperial Marhaba достигло 39, сообщил глава Управления гражданской обороны города Сус Мухаммед Салех Бенанис.
    Стрельба в Тунисе
    Стала известна личность боевика, напавшего на отель в Тунисе - источник
    00:14 27.06.2015
    536
    Преступника звали Сейфуддин Ар-Резки. Он родился в 1992 году в провинции Сильяна на севере Туниса, женат не был. В 2011 году он закончил среднюю школу и поступил в институт по технической специализации.
    Место теракта на пляже отеля в Тунисе
    МВД Туниса уточнило гражданство погибших при теракте на курорте
    17:13 26.06.2015
    1173
    Среди погибших - гражданин Бельгии, пять граждан ФРГ, четверо граждан Великобритании, три француза. Сейчас проводится проверка регистрационных записей двух отелей, туристы которых оказались под огнем боевиков.
    Полицейские Туниса. Архивное фото
    Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам в Тунисе
    11:59 25.05.2015
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    Согласно данным, проводится расследование причин того, почему солдат открыл огонь по своим сослуживцам в казарме Бушуша.
    Спецоперация силовиков в столице Туниса
    Число итальянцев, погибших при теракте в Тунисе, выросло до 4 человек
    02:48 19.03.2015
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    Вооруженные боевики напали в среду на здание музея в Тунисе, в котором в момент захвата находились по меньшей мере 200 человек. Злоумышленники взяли в заложники находившихся в музее туристов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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