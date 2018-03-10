Политическая обстановка в этой западноафриканской стране обострилась после того, как в октябре 2009 года президент Танджа решил провести парламентские выборы вопреки протестам оппозиции и предупреждениям о возможных санкциях.
В субботу сообщалось, что около тысячи молодых людей собрались рядом с мечетью в центре города и начали закидывать камнями сотрудников полиции и поджигать покрышки, в связи с чем полицейским пришлось применить слезоточивый газ.
В субботу сообщалось, что около тысячи молодых людей собрались рядом с мечетью в центре города и начали закидывать камнями сотрудников полиции и поджигать покрышки, в связи с чем полицейским пришлось применить слезоточивый газ.
В субботу сообщалось, что около тысячи молодых людей собрались рядом с мечетью в центре города и начали закидывать камнями сотрудников полиции и поджигать покрышки, в связи с чем полицейским пришлось применить слезоточивый газ.
Ранее сообщалось о 40 погибших, более 100 получили ранения. По данным Би-би-си, 131 человек сумели спастись. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на президента ЮАР Джейкоба Зуму передает, что под завалами погибли 67 человек.
Парламент Нигера санкционировал выдачу ордера на арест своего председателя Хамы Амаду, который подозревается в причастности к незаконной торговле детьми, передает агентство "Рейтер" со ссылкой на представителя властей республики.
Истребитель французских ВВС Mirage-2000D разбился в Нигере, в результате крушения никто не пострадал, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя генштаба ВС Франции Жиля Жарона.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".