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    Нигер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Полиция Нигера
    Попытка государственного переворота предотвращена в Нигере - президент
    22:21 17.12.2015
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    Политическая обстановка в этой западноафриканской стране обострилась после того, как в октябре 2009 года президент Танджа решил провести парламентские выборы вопреки протестам оппозиции и предупреждениям о возможных санкциях.
    Флаг Боко Харам. Архивное фото
    Около 230 человек погибли в столкновениях с "Боко Харам" на озере Чад
    03:14 29.04.2015
    72
    По последним данным, которые приводит минобороны Нигера, в результате столкновений погибли 46 солдат армии Нигера и 26 мирных граждан. Военным также удалось уничтожить 156 боевиков "Боко Харам".
    В Нигере в результате протестов против карикатур журнала Charlie Hebdo погибли пять человек
    В Нигере объявили трехдневный траур по погибшим
    18:29 19.01.2015
    53
    В субботу сообщалось, что около тысячи молодых людей собрались рядом с мечетью в центре города и начали закидывать камнями сотрудников полиции и поджигать покрышки, в связи с чем полицейским пришлось применить слезоточивый газ.
    В Нигере в результате протестов против карикатур журнала Charlie Hebdo погибли пять человек
    Протесты в Нигере - пять погибших 
    15:02 19.01.2015
    108
    В субботу сообщалось, что около тысячи молодых людей собрались рядом с мечетью в центре города и начали закидывать камнями сотрудников полиции и поджигать покрышки, в связи с чем полицейским пришлось применить слезоточивый газ.
    Нигер: демонстрации против карикатур привели к убийства и поджогам
    Демонстрации против Charlie Hebdo в Нигере привели к убийствам и поджогам 
    11:41 18.01.2015
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    Погибшие в субботу были найдены в сожжённых церквях и французском баре. Президент Нигера Махамаду Иссуфу заявил, что виновные будут привлечены к ответственности.
    Город Ниамей
    Число погибших в ходе протестов против Charlie Hebdo в Нигере возросло до 5
    00:52 18.01.2015
    92
    В субботу сообщалось, что около тысячи молодых людей собрались рядом с мечетью в центре города и начали закидывать камнями сотрудников полиции и поджигать покрышки, в связи с чем полицейским пришлось применить слезоточивый газ.
    Новый выпуск журнала Charlie Hebdo во Франции
    В Нигере в ходе протестов против Charlie Hebdo погибли не менее 4 человек
    06:35 17.01.2015
    118
    Погиб один сотрудник правоохранительных органов и трое гражданских лиц. Кроме того, ранения получили 22 жандарма и 23 протестующих.
    Бегемот
    Бегемот перевернул лодку на реке Нигер: 11 детей пропали без вести
    19:44 17.11.2014
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    Всего в лодке находились, как минимум, 18 человек, большинство из них - дети, которые каждый день таким образом переправлялись через реку, чтобы попасть на занятия в школу.
    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Беспилотник США жестко сел в аэропорту столицы Нигера
    22:51 20.10.2014
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    "Правительство США тесно сотрудничает с правительством Нигера, чтобы смягчить неудобства, вызванные данным инцидентом", - говорится в заявлении ВВС США.
    Ситуация в Нигерии. Архивное фото
    Количество жертв обрушения церкви в Нигерии достигло 62 человек
    22:54 16.09.2014
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    Ранее сообщалось о 40 погибших, более 100 получили ранения. По данным Би-би-си, 131 человек сумели спастись. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на президента ЮАР Джейкоба Зуму передает, что под завалами погибли 67 человек.
    Нигерийки. Архивное фото
    Подозреваемый в торговле детьми глава парламента Нигера бежал во Францию
    04:41 01.09.2014
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    Председатель парламента Нигера Хама Амаду, подозреваемый в причастности к незаконной торговле детьми, бежал во Францию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
    Нигерийки. Архивное фото
    Спикера парламента Нигера подозревают в причастности к торговле детьми
    02:46 28.08.2014
    39
    Парламент Нигера санкционировал выдачу ордера на арест своего председателя Хамы Амаду, который подозревается в причастности к незаконной торговле детьми, передает агентство "Рейтер" со ссылкой на представителя властей республики.
    Air Algerie
    Самолет Air Algerie разбился в районе столицы Нигера - СМИ
    14:52 24.07.2014
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    Самолет Air Algerie, совершавший совместный рейс с испанской компанией Swiftair, разбился в районе столицы Нигера, сообщает алжирский телеканал Ан-Нахар.
    Истребитель. Архивное фото
    Французский истребитель разбился в Нигере, никто не пострадал
    12:29 10.06.2014
    32
    Истребитель французских ВВС Mirage-2000D разбился в Нигере, в результате крушения никто не пострадал, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя генштаба ВС Франции Жиля Жарона.
    Ливийский флаг
    Власти Нигера выдали Ливии сына Каддафи
    10:09 06.03.2014
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    Власти Нигера выдали Ливии сына свергнутого ливийского лидера Муамара Каддафи Саади. Новые ливийские власти уже судят старшего брата Саади - Сейф аль-Ислама.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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