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    Малави

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Молоток судьи
    В Малави арестовали 200 человек за жестокие убийства "вампиров"
    11:02 25.10.2017
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    С середины сентября от рук местных жителей в южной части Малави, где широко распространена вера в колдовство, погибли десять человек, подозреваемых в "вампиризме".
    Мадонна похвасталась талантами своих удочеренных близняшек. Видео
    Мадонна похвасталась талантами своих удочеренных близняшек 
    16:40 06.03.2017
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    В понедельник в интернете появилось видео, на котором удочеренные близняшки поп-певицы Мадонны демонстрируют свои музыкальные способности, "играя" на синтезаторе.
    Певица и актриса Мадонна
    Мадонна показала удочеренных девочек-близняшек из Малави
    04:59 09.02.2017
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    Американская певица Мадонна сообщила, что завершила процесс удочерения сестер-близняшек из Малави. Также она опубликовала фотографию с девочками.
    Певица и актриса Мадонна
    Мадонна усыновит близнецов из Малави
    17:54 08.02.2017
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    Официальные представители 58-летней певицы сообщили, что органы опеки дали согласие на усыновление девочек-близнецов, потерявших мать при рождении.
    Мадонне разрешили усыновить двойняшек из Малави
    Суд Малави разрешил Мадонне удочерить двойняшек 
    23:57 07.02.2017
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    Верховный суд Малави разрешил американской певице Мадонне усыновить еще двоих детей из этой африканской страны. Точнее – удочерить, речь идет о двух девочках-близнецах.
    Певица и актриса Мадонна
    Мадонна не будет усыновлять детей из Малави
    21:28 25.01.2017
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    Певица и актриса Мадонна сообщила, что находится в Малави для того, чтобы проверить детскую больницу в Блантире и другие проекты своей благотворительной организации Raising Malawi.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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