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Тег
Малави
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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В Малави арестовали 200 человек за жестокие убийства "вампиров"
11:02 25.10.2017
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С середины сентября от рук местных жителей в южной части Малави, где широко распространена вера в колдовство, погибли десять человек, подозреваемых в "вампиризме".
Мадонна похвасталась талантами своих удочеренных близняшек
16:40 06.03.2017
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В понедельник в интернете появилось видео, на котором удочеренные близняшки поп-певицы Мадонны демонстрируют свои музыкальные способности, "играя" на синтезаторе.
Мадонна показала удочеренных девочек-близняшек из Малави
04:59 09.02.2017
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Американская певица Мадонна сообщила, что завершила процесс удочерения сестер-близняшек из Малави. Также она опубликовала фотографию с девочками.
Мадонна усыновит близнецов из Малави
17:54 08.02.2017
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Официальные представители 58-летней певицы сообщили, что органы опеки дали согласие на усыновление девочек-близнецов, потерявших мать при рождении.
Суд Малави разрешил Мадонне удочерить двойняшек
23:57 07.02.2017
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Верховный суд Малави разрешил американской певице Мадонне усыновить еще двоих детей из этой африканской страны. Точнее – удочерить, речь идет о двух девочках-близнецах.
Мадонна не будет усыновлять детей из Малави
21:28 25.01.2017
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Певица и актриса Мадонна сообщила, что находится в Малави для того, чтобы проверить детскую больницу в Блантире и другие проекты своей благотворительной организации Raising Malawi.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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